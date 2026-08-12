再打兩岸牌 賴總統：高雄市長選舉勝敗…攸關中共介選是否奏效

民進黨行動中常會今天來到高雄，會前也替民進黨高雄市長參選人賴瑞隆造勢。身兼民進黨主席的賴清德總統表示，中共北戴河會議已言明，這一次年底選舉的勝敗，將是中國對台策略有沒有成功的指標，高雄會承受很大的壓力，因此這場縣市長的勝利，不僅關乎高雄的未來，也關乎到台灣未來的前途，非贏不可。

賴總統指出，他身為總統最需要的是一個可以合作的縣市長，不是一個單純站在對抗立場的縣市長，他要提出來三大保證，請大家全力支持賴瑞隆。賴總統說，雖然這一場選舉，民進黨在高雄市長陳其邁五星級施政下占有優勢，但高雄是兵家必爭之地，也是在野黨強攻的一個城市。

賴總統表示，最近媒體報導，2026年中共北戴河會議，對台工作下了一道非常嚴重的指令。主要包括四個面向。第一，堅決反對台灣通過國防預算；第二，強化對台的實質治理，在國際上封鎖台灣的空間，並在軍事上對台灣社會產生震懾的效果；第三，強化在台灣的第五縱隊，進一步推動統一工作。

賴總統指出，第四點就是今年底選舉，中共要求中國在台灣的力量，一定要支持中國的愛國力量能夠當選，甚至北戴河會議將這一次年底選舉的勝敗，當作是中國對台策略有沒有成功的指標；換言之，高雄會承受很大的壓力。

賴總統說，中國在影響選舉方面，我們都很清楚，台灣已經很有經驗，他也要和大家說明在高雄已經發生的事情，包括許多假消息說，賴瑞隆難稱大局，民進黨尚未整合成功，只贏對手不到一個百分點等，這些都是假消息、假民調，且未來恐怕還會有假影音，各種錯假訊息會接踵而來。

賴總統表示，民進黨在高雄所有黨工職都應該團結合作，一定要贏得這場選舉的勝利，這場縣市長的勝利，關乎的不僅是高雄的未來，也關乎到台灣未來的前途，民進黨要贏得勝利，把勝利獻給親愛的高雄市民，以及台灣的父老鄉親。