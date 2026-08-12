小吃名店東發號菜單蓋簽名風波 議長出手爆買麵線肉羹油飯各100碗

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前前往台北市松山區饒河街夜市老字號小吃「東發號」掃街，並在店家牆面留下簽名，未料因店家遮住原本蔣萬安的簽名，而引來軒然大波。台北市議長戴錫欽今發送「東發號」的麵線、肉羹、油飯各100碗，分享在地的美食。

饒河夜市麵線老店「東發號」日前邀民進黨北市長參選人沈伯洋簽名，業者使用菜單遮住市長蔣萬安4年前簽名，引發論戰。甚至有網友到Google評論留負評，店家在不堪外界紛擾下，最終將牆面上兩人的簽名以白油漆塗掉，希望回歸平靜、專心做生意。台北市長參選人沈伯洋、蔣萬安也都發聲。

戴錫欽議長辦公室中午將100組麵線、肉羹、油飯送到議員辦公室和記者室。戴錫欽指出，「東發號」的事沒發生前，其實他早在前兩周去錄電視台2個節目，其中一個要推薦台北的美食，他當時就推薦「東發號」。

他說，因為「東發號」是百年名店，而且是他從小、帶小朋友去饒河街必吃的美食，當時製作單位還滿用心地準備了油飯到現場，邊錄影邊分享給大家吃。後來因為剛好發生簽名事件、這麼巧；今天因為錄的節目，剛好播出，他本來就有打算說在節目播出的前後，買一些「東發號」的美食來跟大家分享。