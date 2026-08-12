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陳玉珍拋智慧安養參選政見 鎖定AI照護、台金視訊全額補助

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
國民黨立委陳玉珍今天提出未來縣長參選政見，將推動「智慧安養照護計畫」，主張由縣政府全額出資，建置智慧健康照護手環、台金遠端視訊及居家照護與主動關懷三大系統，希望透過科技降低長者獨處風險，也讓遠在台灣甚至海外的金門子弟能即時掌握父母狀況。圖／立委陳玉珍辦公室提供
國民黨立委陳玉珍今天提出未來縣長參選政見，將推動「智慧安養照護計畫」，主張由縣政府全額出資，建置智慧健康照護手環、台金遠端視訊及居家照護與主動關懷三大系統，希望透過科技降低長者獨處風險，也讓遠在台灣甚至海外的金門子弟能即時掌握父母狀況。圖／立委陳玉珍辦公室提供

金門近期發生雙屍命案，案件凸顯人口老化、長者獨居及子女長期在外等問題，也讓「家中長輩出了狀況，誰能第一時間發現？」再次成為社會關注焦點。國民黨立委陳玉珍今天提出未來縣長參選政見，將推動「智慧安養照護計畫」，主張由縣政府全額出資，建置智慧健康照護手環、台金遠端視訊及居家照護與主動關懷三大系統，希望透過科技降低長者獨處風險，也讓遠在台灣甚至海外的金門子弟能即時掌握父母狀況。

2026九合一選舉

陳玉珍表示，金門過去因就業及謀生條件有限，不少鄉親遠赴台灣或南洋發展，形成「子女在外打拚、父母留在家鄉」的家庭型態。尤其部分長者即使身體不適，也可能因不願讓子女擔心而選擇隱忍，一旦在家中跌倒、突發疾病或發生其他意外，若長時間無人察覺，恐錯失黃金處置時間。

陳玉珍提出的「智慧安養照護計畫」，第一項是免費提供「智慧健康照護手環」，她規劃由縣府全額負擔設備建置費用，在尊重長者意願及隱私的前提下，採自願參加方式，手環可具備跌倒偵測、異常心率警示及一鍵SOS緊急求救等功能；發生異常時，可依系統設計進行即時通報，必要時連結警消或相關照護單位，降低長者獨處時無人發現的風險。

第二項則是「台金遠端視訊設備」，陳玉珍規劃由縣府補助安裝操作簡單的一鍵視訊大螢幕，讓人在台灣工作的子女可以透過手機與家中父母視訊。她認為，照護不只是發生意外時才介入，平時也應讓子女能夠「看得到、說得到」，透過日常互動掌握長輩精神及生活狀況。

第三項為「完善居家照護與主動關懷」，她主張整合智慧手環異常數據、居家服務員及社區照護資源，將現有關懷機制從獨居老人進一步延伸到「獨居年邁雙親」，透過科技預警與人力訪視相互搭配，建立社區安全防護網。

陳玉珍強調，這項政策未來將由縣政府全額負擔，不增加鄉親支出，並充分尊重每位鄉親的選擇。金門應該讓長輩住得安心、活得有尊嚴，也讓在外打拚的金門子弟知道父母在家鄉會受到妥善照顧。她未來推動縣政的目標，將以智慧守護長輩、以科技串聯親情，努力把金門打造為充滿愛與安全的溫馨家園。

陳玉珍 視訊 補助 2026九合一選舉 金門縣選舉

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