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台北市議員選舉綠喊「聯合配票」 藍主委：將協調「責任里」或配票

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議長戴錫欽下午受訪談選戰策略。記者楊正海／攝影
台北市議長戴錫欽下午受訪談選戰策略。記者楊正海／攝影

民進黨台北市黨部今舉辦聯合競選記者會，北市六個選區都有共識，希望發起聯合配票；對此，國民黨台北市黨部主委、議長戴錫欽指出，國民黨是否「聯合配票」，這一、兩周會邀請所有市議員提名人，包括現任或新人，一起共同討論。

2026九合一選舉

民進黨台北市黨部今舉辦聯合競選記者會，市長參選人沈伯洋、沈競選總部總幹事、立委吳思瑤，以及六區現任議員及提名參選人等都前來，針對後續聯合競選策略。北市黨部主委吳沛憶說，六個選區都有共識希望發起聯合配票；至於一個以上友黨競爭，包含內湖南港、大安文山，仍是喊話支持者「選票集中、票票民進黨」。

戴錫欽指出，關於「配票」，要尊重所有國民黨北市提名的議員跟新人，大家來共同做決策。各區黨部也先跟所有人做了初步的溝通，最近也在協調關於「責任里」只要協調大家有共識，不管配或不配，做成決議之後，大家就共同來遵守。

戴錫欽說，關於「聯合配票」的部分，會邀請所有的提名人，一起來共同討論，到底用什麼樣的輔選策略，可以達到席次極大化的目標，但可能還要看大家的想法，因為選舉選情瞬息萬變。

戴錫欽表示，配票的一個重要目的，就是票數要足夠，配票才有意義，怎麼樣在票數足夠的情況下，平均分配到每個提名人，讓席次能夠極大化，避免有人因為些微的票數而落選，這是配票最主要用意，所以必須要有更精確的民調作為科學的依據，這樣的配票才會達到最大的功效。

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