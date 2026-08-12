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沈伯洋「運動驛站」政見遭嘲諷 蔣萬安：好意見會參考但要可行
選前倒數三個多月，民進黨北市長參選人沈伯洋昨拋五大政見，其中在捷運站等設置運動驛站，提供寄物、換裝、盥洗等服務，引發藍營批評政見天馬行空，北市長蔣萬安今天受訪表示，各界有好的意見，當然都很願意參考，但身為市長，就是必須要有更周延跟整體評估，且必須要確實務實可行。
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蔣今天赴議會報告總預算案備詢，備詢前媒體堵訪，對於對手沈伯洋的運動驛站政見，蔣萬安說，他知道這個議題目前大家討論很多，也有各種不同的意見跟看法，但身為市長就是必須要有更周延跟整體的評估，而且必須要確實務實可行。
另外，對於前發言人李政軒涉入洩密案，媒體今天也問蔣，怎麼看爆出時間點剛好是在辭職訊息出來後隔天？多年前案子怎會選前搜索？
蔣萬安說，他昨天也說過，目前初步了解是六年前在台中的案子，現在已經進入司法程序，所以就希望司法能夠毋枉毋縱，如果查無不法，也希望盡快還當事人清白。
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