台中動土典禮現場 盧秀燕、江啟臣、何欣純與楊瓊瓔互動微妙

台中市政府今天在梧棲區舉辦「台中捷運藍線建設計畫BC11標土建及設施機電工程」動工祈福典禮，市長盧秀燕和立法院副院長江啟臣坐隔壁，二人互動熱絡，江的旁邊是同要參選台中市長的立委何欣純，二人幾乎無互動，立委楊瓊瓔較晚趕到；動土儀式中，何欣純貼心為楊瓊瓔調整工程帽鬆緊帶，4人現場互動微妙。

台中捷運藍線建設去完成機電系統暨機廠與主變電站統包工程開工，「路線段工程」BC11標今年7月完成決標。台中市府今天舉辦「台中捷運藍線建設計畫BC11標土建及設施機電工程」動工祈福典禮，今天的動工典禮在梧棲國小舉辦，市長盧秀燕主持率市府團隊，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔和何欣純與民代、里長多人到場。

主辦單位將來賓席安排在最前排，盧秀燕在左側區，江啟臣與何欣純、楊瓊瓔在右側民代區，江與楊的中間是何欣純。

盧秀燕與江啟臣先入座，何欣純趕到時熱情要與盧秀燕打招呼，盧馬上手指江啟臣方向，何欣純再和江啟臣握手寒喧。盧與江二人互動熱絡，不時交談，二人未與何欣純再有互動。

楊瓊瓔稍晚趕到，坐在江啟臣和何欣二人中間，她坐下後與江、何熱情打招呼，她與何欣純互動熱絡，二人像姐妹 淘聊天；動土儀式中，何欣純先戴好工程帽，再貼心為一旁的楊瓊瓔調整工程帽鬆緊帶。