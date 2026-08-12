沈伯洋批「殭屍都更」急診了還炫耀掛號多...蔣萬安拿這些指標案反擊

台北市長蔣萬安今天赴議會報告明年度總預算案，對於民進黨北市長參選人沈伯洋批評蔣萬安推動都市更新成果是「殭屍都更」，並嗆「住宅老化急診了，還炫耀掛號人多」。蔣萬安今天細數指標都更案的進度反擊，拿具體都更成績強調這些都是客觀事實。

蔣萬安說，市府都市更新推動上，有非常多具體成果，包括他上任之後推動都更八箭，是他上任前八年平均的2.3倍；過度期間老屋電梯加碼辦，也是過去這三年其他五都加總的3.2倍；還有更多指標性的案件，包括斯文里二期、南機場的單元三、單元四等，這些過去非常困難的整宅，也都順利整合到九成同意，且也招商成功、完成簽約。

蔣萬安說，更重要的，包括20多年都沒辦法往前推進的信維整宅、還包括南機場單元五也已經整合超過九成，而且已經公告招商當中，這些都是非常具體的成果，這個都是客觀事實。