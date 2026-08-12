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東豐快速道路東勢石岡段高架橋梁合龍 江啟臣何欣純暗自角力

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
東豐快速道路第三標東勢至石岡段高架橋梁今天舉辦合龍典禮。記者游振昇／攝影
東豐快速道路第三標東勢至石岡段高架橋梁今天舉辦合龍典禮。記者游振昇／攝影

台中「東豐生活圈快速道路」東勢至石岡段高架橋梁今天合龍，台中市建設局長陳大田表示，石岡到東勢近5.3公里，今年底將通車；國民黨立法院副院長江啟臣和民進黨何欣純今年底都要選台中市長，江啟臣暗批前市長林佳龍，他說這條路因不同人執政而受到干擾，延誤近10年、經費增近100億元，資源浪費比貪汙更可怕；何欣純說，這條路因居民抗議提起訴訟而重啟環評，程序公開透明，沒有誰卡誰的問題。

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江啟臣和何欣純今天都參加合龍典禮，江啟臣表示，這條路興建過程崎嶇，原本2014年動工、2020年可以完工，拖到現在全部完工要到2029年，延後快10年，到底什麼原因？必需從中記取教訓，不只時間浪費，經費也從91億暴增到193億，這中間的浪費該由誰來負責？斷橋的奇蹟被人家笑，工程的落後及重新環評，浪費資源，這些都比貪污還可怕。

江啟臣表示，這條路創下很多紀錄，但是也給我們很多教訓，政策的推動不應該因為中間的不同人來執政而受到干擾影響，這是鄉親要的東西，多增加的100億，最後還不是民眾來買單，現在也只能期待剩下的工程務必如期如質的完工，讓這條山城居民期盼已久、安全回家的路，也是一條生命救援線的道路，能夠提供給山城的鄉親。

何欣純表示，東豐快工程經居民抗議提出告訴，司法一審二審到最高法院，最高法院當時判決台中市政府敗訴，所以必需重啟環評，這一系列都是正常公開的程序，且是人民向司法訴求的權益，不應企圖扭曲，要把事實還原，強調「沒有誰卡誰的問題」，中央內政部出了59億元、交通部也出49億元，中央地方一起合作，終於推進這條道路工程，今天第三標工程合龍，她參加見證，承諾未來也會全力推動，甚至延伸至新社的系統，也會全力支持來做。

東豐快速道路第三標東勢至石岡段高架橋梁今天舉辦合龍典禮，建設局長陳大田表示，期待了20幾年的東豐快速道路，石岡到東勢段終於通車有望，今天進行橋面板的合龍，代表這段道路即將通車，從石岡到東勢近5.3公里，造價近53億元。

陳大田表示，盧秀燕市長上任後，2019年起決定這是一條安全回家的路，從921地震後，這是一條地方盼望必需興建的路，經過二階環評，2021年正式動工，預計今年10月完成，11月舉辦路跑，12月會正式通車，豐原端的立體銜接，目前也在推動中，預計2029年全線9.6公里完成通車。

建設局表示，東豐快速道路全長約9.6公里，從國道4號豐原端穿越公老坪山區，再沿大甲溪南岸銜接石岡、東勢，全案總經費約167.52億元，中央內政部及交通部投入約109.21億元，占整體經費約65%，工程分5標辦理。隧道段為台中市境內單一最長、施工挑戰最高的公路隧道，採國道規格設計，全機械開挖，降低對山區環境及生態等影響，全線完工後可有效分散台3線約45%車流，提升山城交通效率及產業運輸能量，帶動沿線觀光和地方發展。

東豐快速道路第三標東勢至石岡段高架橋梁今天舉辦合龍典禮。記者游振昇／攝影
東豐快速道路第三標東勢至石岡段高架橋梁今天舉辦合龍典禮。記者游振昇／攝影

江啟臣 何欣純 高架橋 2026九合一選舉 台中市選舉

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