邱臣遠重申竹北由白營承擔 吳旭智：尊重協調但不會停下

2026新竹縣竹北市長藍白整合未定，民眾黨參選人邱臣遠今重申原先方向為「竹縣長藍、竹北市長白」。國民黨參選人吳旭智回應，他已經過黨內初選，背負基層與市民託付，「沒有停下來的理由」，最終無論採何種方式，都應尊重民意、推出最強人選。

邱臣遠今天受訪談及竹北藍白整合表示，政黨合作需要誠信、履行承諾，據他了解，民眾黨主席黃國昌與國民黨主席鄭麗文、新竹縣長參選人徐欣瑩已有充分溝通，原先方向就是新竹縣長由藍白共同支持徐欣瑩，竹北市長則希望由白營挑起重擔。

邱臣遠也分析，民進黨竹北市長人選逐漸明朗，加上現任竹北市長鄭朝方轉戰新竹縣長，縣長與竹北市長選舉「高度聯動」；反觀藍營縣長初選後仍有整合挑戰，竹北又面臨藍白協調問題，「根本沒有樂觀的資本」，應從整體戰局審慎思考。

對此，吳旭智表示，藍白合作的大方向沒有改變，始終抱持最大的善意，也尊重兩黨中央持續溝通。但對他來說，有一件事情非常清楚，自己已經經過國民黨公開的初選機制獲得提名，這背後不只是政黨提名，更是竹北基層與市民給予的一份託付，「所以我沒有停下來的理由」。

吳旭智說，中央的協調予以尊重，同時也會展現最大的善意，但身為候選人，目前最重要的工作，就是繼續走進基層、提出政策，爭取更多竹北市民的認同。

至於藍白最終如何產生共同人選，吳旭智表示，不管最後採取什麼方式，都應回到最簡單的標準，「尊重民意，推出最強的人」，一起把竹北贏回來、把新竹縣顧好。