黃國昌：藍白持續溝通竹北市長人選 不希望出現破口不利大局

2026年地方選舉進入倒數，藍白共推竹北市長人選至今難產。民眾黨主席黃國昌今天表示，國民黨推派新竹縣長參選人，民眾黨擔綱竹北市長參選人，這樣才能創造最高最大的效應，真的不希望這件事情出現破口，否則絕對不利在野黨的合作大局。

黃國昌上午接受網路節目「歷史易起SHOW2.0」專訪，針對新竹縣竹北市長人選僵局，黃國昌表示，自己的原則很簡單，答應對方的事情「一定會履行承諾」，他過去還在立法院擔任立委的時候，就跟國民黨立委徐欣瑩有高度默契，後來也跟國民黨主席鄭麗文多次溝通，民眾黨內部不是沒有其他聲音，有人認為新竹縣長要自推人選。

黃國昌說，面對黨內傳出這樣的聲音，「我的說法是跟國民黨的合作默契，就是力挺國民黨新竹縣長人選，民眾黨負責擔綱竹北市長人選」，這樣的選舉策略才能創造雙贏，同時也才能創造最高最大的效應。

黃國昌指出，竹北的人口非常特殊，65歲以上長者比例不到10%，平均年齡是全國最年輕，早已跟新竹市成為共同生活圈，民眾黨前主席柯文哲在當地也有很高的支持度，民進黨新竹縣長參選人鄭朝方是現任竹北市長，絕對是一個可敬且強勁的對手，「這場仗恐怕不是那麼好打，所以我們要各自發揮長處，並且要在新竹縣完成整合。」

黃國昌表示，自己說過相信鄭麗文、希望徐欣瑩說到做到，「我話講到這邊，應該算是蠻清楚」，現在所有該跑的行程、該有的拜票活動，民眾黨竹北市長參選人邱臣遠都在進行當中，「我還是維持最大的誠意跟善意，相信大家所做的承諾跟共識，持續在往這個方向努力邁進。」

不過，黃國昌也說，他不希望因為這件事情，導致藍白出現所謂的破口，因為如果發生這件事情，絕對不利雙方合作大局，「我也很難回去說服黨內同志，如果人家可以說話不算話，我們為什麼要說話算話」，只要大家將心比心，相信應該不難理解。

黃國昌表示，現在雙方所有該有的溝通，不管是面對面還是透過訊息，過去這段時間都在持續進行，「絕對不是沒有溝通，所有溝通都很順暢」，因此對於外部的紛紛擾擾，甚至是綠媒的見縫插針，自己完全不為所動，而且不會隨之起舞。