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民意變政見 莊競程客廳會深入基層 從教育到產業端政策

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民進黨新竹市長參選人莊競程近期密集舉辦「客廳會」深入基層，從美髮店、宮廟到教育界傾聽需求，並將民眾意見轉化為具體政見。圖／民進黨新竹市黨部提供
民進黨新竹市長參選人莊競程近期密集舉辦「客廳會」深入基層，從美髮店、宮廟到教育界傾聽需求，並將民眾意見轉化為具體政見。圖／民進黨新竹市黨部提供

民進黨新竹市長參選人莊競程近期密集舉辦「客廳會」深入基層，從美髮店、宮廟到教育界傾聽需求，並將民眾意見轉化為具體政見，陸續提出通學巡迴巴士、教師科技城市加給、獨立型完全中學及新竹好物品牌等政策，強調傾聽不能只是「聽過就算了」。

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莊競程接受徵召參選以來，持續在新竹各地舉辦客廳會，接觸對象橫跨不同產業與年齡層，從美髮店的在地媽媽、宮廟與地方社群，到商業界十大伴手禮業者及教育第一線教師，透過面對面交流，了解市民日常面臨的問題及對城市發展的期待。

莊競程表示，市長不能只在選舉期間出現在舞台與看板上，更應走進社區、市場及市民生活。客廳會不只是向市民說明自己的想法，更重要的是坐下來聽不同產業、不同世代的聲音，並進一步找出市政解方。

他指出，每場客廳會關注議題都不同，有家長關心孩子教育及通學問題，教師反映教學現場困境，產業界關注城市發展及城市行銷，也有基層市民提出交通、公共設施、休閒運動及地方建設等需求，這些第一線聲音都是城市治理的重要參考。

莊競程說，傾聽民意不能只是聽過就算了，更重要的是思考可以怎麼做。與家長、教師及各界交流後，團隊陸續提出校園通學巡迴巴士、教師科技城市加給、獨立型完全中學等政策，希望改善學生通勤、師資及就學環境；從基層產業交流中，也進一步提出新竹好物品牌構想，協助在地農業及產業拓展市場。

莊競程表示，自己具有醫學工程背景，面對問題習慣先找出問題、盤點資源，再提出解決方案，若未來擔任市長，也會把這套思維帶進城市治理，從市民每天遇到的大小問題著手，一項一項為新竹「Debug」。

他強調，新竹由不同世代、不同產業共同打造，城市發展不能只聽見單一聲音，未來將持續透過客廳會走進基層及社區，把市民聲音帶進市政，讓政策不是坐在辦公室裡憑空想像，而是真正從新竹人的生活需求出發。

民進黨新竹市長參選人莊競程近期密集舉辦「客廳會」深入基層，從美髮店、宮廟到教育界傾聽需求，並將民眾意見轉化為具體政見。圖／民進黨新竹市黨部提供
民進黨新竹市長參選人莊競程近期密集舉辦「客廳會」深入基層，從美髮店、宮廟到教育界傾聽需求，並將民眾意見轉化為具體政見。圖／民進黨新竹市黨部提供

民進黨新竹市長參選人莊競程近期密集舉辦「客廳會」深入基層，從美髮店、宮廟到教育界傾聽需求，並將民眾意見轉化為具體政見。圖／民進黨新竹市黨部提供
民進黨新竹市長參選人莊競程近期密集舉辦「客廳會」深入基層，從美髮店、宮廟到教育界傾聽需求，並將民眾意見轉化為具體政見。圖／民進黨新竹市黨部提供

民進黨新竹市長參選人莊競程近期密集舉辦「客廳會」深入基層，從美髮店、宮廟到教育界傾聽需求，並將民眾意見轉化為具體政見。圖／民進黨新竹市黨部提供
民進黨新竹市長參選人莊競程近期密集舉辦「客廳會」深入基層，從美髮店、宮廟到教育界傾聽需求，並將民眾意見轉化為具體政見。圖／民進黨新竹市黨部提供

莊競程 客廳 政見 2026九合一選舉 新竹市選舉

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