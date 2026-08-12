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沈伯洋提HEART政見 殷瑋酸爆：沈「陳時中化」、看起來像HATER黑粉

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市研考會主委殷瑋今天接受黃光芹網路節目中午來開匯專訪。截自網路直播
北市研考會主委殷瑋今天接受黃光芹網路節目中午來開匯專訪。截自網路直播

民進黨北市長參選人沈伯洋昨天宣布「HEART」五大政見主軸，北市研考會主委殷瑋今天接受媒體人黃光芹專訪酸爆，這一場記者會這個字遠遠看是來，次序好像有點問題，看起來更像「HATER （黑粉）」，什麼都要批評，沈伯洋是不是變成沈伯謠？

2026九合一選舉

對於沈伯洋稱蔣萬安「黃國昌化」，殷瑋則反擊，表示他倒認為沈伯洋有「陳時中化」的跡象，當年陳時中選北市長，打造醫療公衛專業，用專業當形象，打造出不可動搖的人設，但打開來好像有類似問題。殷說，沈伯洋以法律為專業，法律人以事實為本，理性問政，但打開來看，沈伯洋「笑著造謠一直在發生」。

殷瑋說，沈伯洋的團隊可能要跟上，因為這五個字母，怎麼H、R、T都是名詞，怎麼突然一個E、A是一個動詞？不對啦。並酸乾脆將A改為西班牙文amigo（朋友），還可以呼應無限城。

殷瑋今天接受黃光芹網路節目中午來開匯專訪，提到沈伯洋昨天提出的五大政見，殷瑋質疑，沈伯洋用一個五大政見主軸，特別用HEART（心）這個字，來諷刺台北市長蔣萬安心不在台北？都丟倒閣、毒油等國政議題？殷瑋反擊，毒油案是國政也是市政，如果國政沒做好，當然是全民受苦，身為台北市長關注毒油食安，當然也是市政議題。

殷瑋 沈伯洋 陳時中 2026九合一選舉 台北市選舉

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