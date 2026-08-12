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沈伯洋拋「捷運站洗澡」政見喊省30分鐘 議員轟：盲目瞎抄國外地鐵

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨文傳會發言人柳采葳。記者曾吉松／攝影。聯合報系資料照
國民黨文傳會發言人柳采葳。記者曾吉松／攝影。聯合報系資料照

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨在首場政見發表會，提出增設市民運動驛站，包括在捷運站供寄物、換裝及盥洗服務，讓民眾下班後可直接換裝運動、跑步回家。對此，國民黨發言人、台北市議員柳采葳今批評盲目瞎抄國外地鐵，捷運洗澡省時？嫌北捷偷拍不夠多？

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沈伯洋昨舉行首場政見發表會，提出「HEART」五大政策願景，其中「時間」政策主張增設市民運動驛站，在捷運站、登山口、公園提供寄物、換裝及盥洗服務，讓民眾下班後可直接換裝運動、跑步回家，一天多出約30分鐘。

拿公帑蓋「捷運治安死角」？柳采葳指出，看到沈委員提出的「捷運站洗澡、換衣服」政見，感到不可思議與出離憤怒，對許多女性市民來說，出門在外使用公廁，防範針孔與偷拍早就是每天提心吊膽的日常，沈委員居然大張旗鼓宣稱要在捷運站大蓋「運動驛站」提供淋浴、更衣服務，甚至自嗨宣稱這樣很貼心、很能幫大家省時間。

她反問，到底有沒有一點點最基本的女性安全意識，捷運站是交通樞紐，不是「私密更衣室」，捷運站每日有數百萬高密度、高流動性、匿名性極高的通勤人潮，只要增設了需要脫光衣物、完全私密的淋浴間與更衣室，就等同於在人來人往的治安風險區，硬生生塞進一個犯罪誘因極高的封閉死角。

柳采葳指出，淋浴間和更衣室涉及民眾「長時間停留」與「極度隱私」的狀態，一旦被裝設了針孔攝影機或被不法份子埋伏，受害女性要承受多大的身心創傷？

柳采葳也說，北捷站務員難道要兼職「浴室管理員」？台北捷運為了維護基本的乘車安全，現在連一般廁所，都已經必須設置求助鈴、安排定期巡檢，並大費周章進行反偷拍偵測，一旦在捷運站開闢了淋浴間，偷拍、防狼、甚至治安防範的複雜度將直接翻倍，清潔維護與反偷拍的人力需求更是會無限制暴增。

她說，沈伯洋別拿國外付費會館，來包裝對捷運治安的無知，好意思硬拉大安森林公園旁的「私人商業付費跑站」或東京、首爾的民營設施來護航，人家是高單價、靠月費管理的私人會館，出入皆有嚴格的會員制控管，治安與隱私防護等級完全不同。盲目瞎抄國外地鐵，卻完全不考慮治安成本與可行性，根本是製造北捷的治安地雷。

沈伯洋 捷運 議員 2026九合一選舉 台北市選舉

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