快訊

國民黨南下辦行動中常會…被問韓國瑜怒轟傅崐萁一事 鄭麗文2字回應

把總統官邸當辦公室？二線三星警官喝茫想硬闖 刑事局開鍘

連續部署逾8個月！美航空母艦林肯號返航無期 多名水兵試圖跳海

聽新聞
0:00 / 0:00

竹市白營打團體戰 7戰將端智慧交通政見 喊「5擴大2增加」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
2026新竹市議員選戰升溫，民眾黨7名現任議員及議員參選人今聯合出擊，端出「5個擴大、2個增加」智慧交通政見。圖／民眾黨新竹黨部提供
2026新竹市議員選戰升溫，民眾黨7名現任議員及議員參選人今聯合出擊，端出「5個擴大、2個增加」智慧交通政見。圖／民眾黨新竹黨部提供

2026新竹市議員選戰升溫，民眾黨7名現任議員及議員參選人今聯合出擊，端出「5個擴大、2個增加」智慧交通政見，從智慧停車、校園接送到Youbike、共享機車全面布局，並喊出智慧停車柱2029年前普及率達8成、南區Youbike站點翻倍等目標。

2026九合一選舉

東區市議員李國璋表示，新竹市自2023年起建置智慧停車柱，未來將爭取擴大布建，優先鎖定停車需求高、停車格密集的商圈及住宅區，目標2029年前普及率達8成。

北區議員參選人蔡文盛主張，擴大智慧停車柱校園周邊家長停等接送區，目前民富、舊社國小已有設置，未來希望擴及北區各校，以科技管理區隔臨停與長時間停車，降低上下學人車爭道風險。

西區市議員參選人施淑婷表示，市區商圈及住宅混合區商業活動頻繁，店家每天都有進貨、出貨需求，市府近年來透過設置智慧裝卸貨車格，增加周轉率、減少違規占用，讓裝卸貨車輛都有合法、合理的臨時停靠空間，當選後將積極爭取「擴大設置智慧裝卸貨車格」，讓「商家做生意」與「道路順暢」不再二選一。

東區市議員宋品瑩表示，市府今年4月起實施Youbike一般車2.0前30分鐘免費、電輔車2.0E每次補助10元，但竹科Youbike非市府管轄，因此主張市府與竹科管理局協商，將前30分鐘補助擴及園區。

香山區議員參選人葉國文主張，將共享機車服務範圍擴至香山，盤點住宅、商圈及交通需求熱點，補足部分地區大眾運輸班距及路線不足。葉國文本屆代表民眾黨參選香山區議員，以3518票成為落選頭。

南區議員參選人李玫將爭取「增加Youbike站點，南區站點數要翻倍」，優先盤點住宅密集區、學校、市場、公共設施、交通節點及主要道路周邊，建立更綿密的Youbike服務網絡，讓市民可以「騎得出去、還得到、接得上」。

山地原住民議員參選人趙若芸表示，既然要推動智慧停車，就不能只做到智慧開單，更要做到智慧繳費，主張增加智慧停車柱繳費管道多元性，讓不同年齡層、不同使用習慣的市民，都能選擇最方便的付款方式。

2026九合一選舉 新竹市選舉 議員 民眾黨

延伸閱讀

沈伯洋「心主軸」 藍議員批畫大餅

邱臣遠提育兒政策 新生兒加碼4萬、免費諮商、擴充臨托

沈伯洋與26名議員參選人共同造勢 喊出聯合配票

莊競程拋「留才四支箭」擬增教師津貼 竹市議員質疑法規與財政排擠

相關新聞

沈伯洋批「殭屍都更」急診了還炫耀掛號多...蔣萬安拿這些指標案反擊

台北市長蔣萬安今天赴議會報告明年度總預算案，對於民進黨北市長參選人沈伯洋批評蔣萬安推動都市更新成果是「殭屍都更」，並嗆「住宅老化急診了，還炫耀掛號人多」。蔣萬安今天細數指標都更案的進度反擊，拿具體都更成績強調這些都是客觀事實。

謝國樑透露競總成立時機 首位發言人是台大外文系畢業的她

基隆市長謝國樑今天下午參加115年基隆市銀髮人才服務據點大型徵才活動，現場12家廠商提供400多個職缺，很多銀髮人才找換工作，十分熱絡。謝國樑提及今年中秋節前，長者就可拿到市府長樂六五專案6500元的敬老禮金；謝並說競選總部將在登記後成立，首位發言人為台大外文系畢業的在地年輕人謝若彤。

賴總統稱中共假訊息影響高雄選舉 柯志恩反批：勿用影射、抹紅打選戰

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，媒體報導，2026年中共北戴河會議將此次年底選舉的勝敗，當作是中國對台策略有沒有成功的指標，高雄承受很大的壓力。國民黨高雄市長參選人柯志恩回應，賴總統有證據就拿出來依法查辦，不要靠影射、抹紅來打選戰。

李政軒涉案請辭…綠議員逼問是否遮掩 蔣萬安：偵查不公開難道要洩密？

台北市長蔣萬安今下午赴議會報告總預算案、追加減。民進黨北市議員追問北市前發言人李政軒疑涉勞務採購洩密案，是否事先知情等，蔣萬安回，在8月7日得知，但基於偵查不公開，所以沒有主動談，但綠營議員持續追問，蔣提高聲量表示，並不是蓋牌，「難道要我洩密嗎？」

再打兩岸牌 賴總統：高雄市長選舉勝敗…攸關中共介選是否奏效

民進黨行動中常會今天來到高雄，會前也替民進黨高雄市長參選人賴瑞隆造勢。身兼民進黨主席的賴清德總統表示，中共北戴河會議已言明，這一次年底選舉的勝敗，將是中國對台策略有沒有成功的指標，高雄會承受很大的壓力，因此這場縣市長的勝利，不僅關乎高雄的未來，也關乎到台灣未來的前途，非贏不可。

小吃名店東發號菜單蓋簽名風波 議長出手爆買麵線肉羹油飯各100碗

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前前往台北市松山區饒河街夜市老字號小吃「東發號」掃街，並在店家牆面留下簽名，未料因店家遮住原本蔣萬安的簽名，而引來軒然大波。台北市議長戴錫欽今發送「東發號」的麵線、肉羹、油飯各100碗，分享在地的美食。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。