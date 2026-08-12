竹市白營打團體戰 7戰將端智慧交通政見 喊「5擴大2增加」

2026新竹市議員選戰升溫，民眾黨7名現任議員及議員參選人今聯合出擊，端出「5個擴大、2個增加」智慧交通政見，從智慧停車、校園接送到Youbike、共享機車全面布局，並喊出智慧停車柱2029年前普及率達8成、南區Youbike站點翻倍等目標。

東區市議員李國璋表示，新竹市自2023年起建置智慧停車柱，未來將爭取擴大布建，優先鎖定停車需求高、停車格密集的商圈及住宅區，目標2029年前普及率達8成。

北區議員參選人蔡文盛主張，擴大智慧停車柱校園周邊家長停等接送區，目前民富、舊社國小已有設置，未來希望擴及北區各校，以科技管理區隔臨停與長時間停車，降低上下學人車爭道風險。

西區市議員參選人施淑婷表示，市區商圈及住宅混合區商業活動頻繁，店家每天都有進貨、出貨需求，市府近年來透過設置智慧裝卸貨車格，增加周轉率、減少違規占用，讓裝卸貨車輛都有合法、合理的臨時停靠空間，當選後將積極爭取「擴大設置智慧裝卸貨車格」，讓「商家做生意」與「道路順暢」不再二選一。

東區市議員宋品瑩表示，市府今年4月起實施Youbike一般車2.0前30分鐘免費、電輔車2.0E每次補助10元，但竹科Youbike非市府管轄，因此主張市府與竹科管理局協商，將前30分鐘補助擴及園區。

香山區議員參選人葉國文主張，將共享機車服務範圍擴至香山，盤點住宅、商圈及交通需求熱點，補足部分地區大眾運輸班距及路線不足。葉國文本屆代表民眾黨參選香山區議員，以3518票成為落選頭。

南區議員參選人李玫將爭取「增加Youbike站點，南區站點數要翻倍」，優先盤點住宅密集區、學校、市場、公共設施、交通節點及主要道路周邊，建立更綿密的Youbike服務網絡，讓市民可以「騎得出去、還得到、接得上」。

山地原住民議員參選人趙若芸表示，既然要推動智慧停車，就不能只做到智慧開單，更要做到智慧繳費，主張增加智慧停車柱繳費管道多元性，讓不同年齡層、不同使用習慣的市民，都能選擇最方便的付款方式。