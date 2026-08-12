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邱臣遠提育兒政策 新生兒加碼4萬、免費諮商、擴充臨托

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
邱臣遠今召開「神隊友育兒照顧方案」記者會，提出每胎加碼補助4萬元、15至64歲市民每年3次全額心理諮商，並擴充社區定點臨托，盼完善竹北公共照顧體系。記者黃羿馨／攝影
邱臣遠今召開「神隊友育兒照顧方案」記者會，提出每胎加碼補助4萬元、15至64歲市民每年3次全額心理諮商，並擴充社區定點臨托，盼完善竹北公共照顧體系。記者黃羿馨／攝影

2026新竹縣竹北市長選戰升溫，國民黨吳旭智與民眾黨邱臣遠今分別端出政見搶攻支持。吳旭智主打科技教育，邱臣遠主打育兒照顧，提出每胎加碼補助4萬元、15至64歲市民每年3次全額心理諮商，並擴充社區定點臨托，盼完善竹北公共照顧體系。

2026九合一選舉

邱臣遠今召開「神隊友育兒照顧方案」記者會，邱臣遠表示，竹北人口突破22萬人，15歲以下孩童占比超過20%，許多家庭從各地移居至此，缺乏親友網絡後援，同時面臨高強度職場節奏、教養期許與生活壓力，竹北家庭承載台灣核心科技產業鏈運作，這些日常挑戰也是公共支持系統應分擔的責任。

針對育兒資源，邱臣遠主張將竹北市公所自籌的新生兒加碼補助調升至4萬元，使地方支持提升至直轄市水準，未來結合縣府補助與中央給付，提供新手家庭更充裕的起步資源。

邱臣遠也提出「15至64歲市民心理健康支持方案」，提供每人每年3次全額補助心理諮商服務，涵蓋竹北15.4萬工作年齡人口，並關照同時撫育幼兒與扶養長輩的「三明治世代」。未來市公所將特約在地醫療機構與專業諮商所，開辦夜間及周末診次，貼近雙薪家庭與科技從業人員作息。

針對突發加班、緊急就醫或家長短暫喘息需求，邱臣遠表示，目前竹北臨托資源相對匱乏且預約不易，未來將盤點閒置里集會所、社區活動中心及公所自有建物，轉化為在地定點臨托據點，並與縣府合作擴充社區臨托量能。

竹北市東區議員參選人游雅婷表示，目前縣三北興里已規畫定點臨托空間，未來將爭取夜間及假日托育，並將模式擴展至竹北各地。竹北市第一選區參選人林瑞德表示，竹北公庫結存長期維持40億元以上，未來將落實預算精算、財源穩定性審查及臨托空間盤點。

邱臣遠表示，「1年3次諮商、1胎4萬補助，1314一生一世，在地擴充社區定點臨托」，盼透過「一生一世神隊友」育兒照顧方案，讓竹北成為能安心生養、放心依靠的城市。

竹北市東區議員參選人游雅婷表示，目前縣三北興里已規畫定點臨托空間，未來將爭取夜間及假日托育，並將模式擴展至竹北各地。記者黃羿馨／攝影
竹北市東區議員參選人游雅婷表示，目前縣三北興里已規畫定點臨托空間，未來將爭取夜間及假日托育，並將模式擴展至竹北各地。記者黃羿馨／攝影

邱臣遠今召開「神隊友育兒照顧方案」記者會，提出每胎加碼補助4萬元、15至64歲市民每年3次全額心理諮商，並擴充社區定點臨托，盼完善竹北公共照顧體系。記者黃羿馨／攝影
邱臣遠今召開「神隊友育兒照顧方案」記者會，提出每胎加碼補助4萬元、15至64歲市民每年3次全額心理諮商，並擴充社區定點臨托，盼完善竹北公共照顧體系。記者黃羿馨／攝影

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