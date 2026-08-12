吳旭智提科技教育5大政見 打造竹北成全台科技教育示範城

2026新竹縣竹北市長選戰升溫，國民黨吳旭智與民眾黨邱臣遠今分別端出政見搶攻選民。邱臣遠推育兒照顧政策，吳旭智主打科技教育，提出「整座竹北都是科技教室」，盼串聯公共空間、科技人才、學校及產業資源，將竹北打造為全台科技教育示範城市。

吳旭智表示，竹北學生從2年前首次接觸無人機足球，如今朝總統盃、國際競賽邁進。他過去8年陸續導入AI機器人、不插電程式設計、智慧教室及無人機足球，服務上千個家庭，也讓他體會科技教育不能停留在一次性體驗，而應建立持續培訓與競賽舞台。

吳旭智指出，竹北擁有大量工程師、AI、軟體及IC設計人才，又鄰近大學與科技產業聚落，是其他城市難以複製的優勢。未來若當選市長，市公所不必成為另一個教育局，而應發揮地方政府靈活、貼近社區的特性，成為整合城市教育資源的平台。

針對科技教育政策，吳旭智提出5項規畫，首先成立「竹北未來學院 Zhubei Future Lab」，盤點圖書館、活動中心等公共空間，利用夜間、周末及寒暑假開設AI、科技及STEM課程，將科技學習從校園延伸至城市。

其次推動「科技校隊成長計畫」，從設備、社團培訓到全國及國際競賽提供支持；另舉辦「竹北城市科技挑戰賽」，由市公所提出交通、防災、環境、高齡生活等城市課題，讓學生運用科技提出解方，優秀作品可進入實際場域驗證。

吳旭智也規畫「科技導師進校園」，建立科技人才庫，邀請工程師、大學教授、創業家及退休科技人才長期陪伴學生團隊；另推動「科技平權計畫」，透過東西區巡迴課程、免費寒暑假科技營、設備借用及弱勢學生參賽支持，降低家庭資源造成的學習落差。

吳旭智表示，不論住在竹北東區或西區、父母是否為工程師，每個孩子都應有接觸科技、發展興趣的機會，希望把竹北的人才、空間及產業優勢轉化為下一代養分，讓「科技城市」真正成為孩子成長的日常。