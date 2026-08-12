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監院財產申報 李四川親吐幕僚作業失誤會立刻修正

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
李四川(圖中)指他的財產申報因同仁一時疏失，會立刻修正。記者林媛玲／攝影
李四川(圖中)指他的財產申報因同仁一時疏失，會立刻修正。記者林媛玲／攝影

監察院公布國民黨新北市長參選人李四川最新財產申報發現，今年3月申報的內容與去年11月申報內容全都一模一樣，藍營議員昨也提及蘇巧慧有近7年漏報財產，今媒體詢問李四川，依照民進黨標準蘇巧慧是否要退選4次?李四川回應，他的財產申報因同仁一時疏失，會立刻修正。

2026九合一選舉

李四川表示，他今年3月10號從台北市政府離職，依規定要做財產申報，他委託同仁去做離職財產申報，因去年底剛申報過，到今年3月時候隔幾個月，同仁以為時間隔這麼短，就把前面申報部分再一次申報，這是我們有疏失，我們一定會按照監察院規定盡速做修正。

針對蘇巧慧委員財產漏報部分，李四川說他並不清楚，假設她有漏報，就應按照規定處理。

李四川指他的財產申報因同仁一時疏失，會立刻修正。記者林媛玲／攝影
李四川指他的財產申報因同仁一時疏失，會立刻修正。記者林媛玲／攝影

李四川 財產申報 監院 2026九合一選舉

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