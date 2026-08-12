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鄭朝方能吸非綠票 邱臣遠示警藍白「沒有樂觀資本」籲加速整合

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今分析，民進黨整合速度快，現任竹北市長鄭朝方不僅有政績、地方家族關係，政治光譜也較廣，能吸引非綠選票，反觀藍白仍面臨整合問題，「根本沒有樂觀的資本」。記者黃羿馨／攝影
民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今分析，民進黨整合速度快，現任竹北市長鄭朝方不僅有政績、地方家族關係，政治光譜也較廣，能吸引非綠選票，反觀藍白仍面臨整合問題，「根本沒有樂觀的資本」。記者黃羿馨／攝影

2026新竹縣長、竹北市長選戰牽一髮動全身，民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今分析，民進黨整合速度快，現任竹北市長鄭朝方不僅有政績、地方家族關係，政治光譜也較廣，能吸引非綠選票，反觀藍白仍面臨整合問題，「根本沒有樂觀的資本」，應從大局審慎思考。

2026九合一選舉

邱臣遠表示，民進黨竹北市長人選已逐漸明朗，不論最後由誰出線，應都是鄭朝方與民進黨中央具有高度共識、認同的人選，可以預見未來選戰一定會強打鄭朝方的市政成績。

邱臣遠分析，新竹縣人口約59萬人，竹北約22萬人、竹東約9.8萬人，兩地合計占全縣選票相當高比例；鄭朝方本身是竹東人，又是現任竹北市長，如果民進黨再組成團結的縣長、竹北市長競選團隊，對藍白陣營而言將是非常艱巨的挑戰。

他指出，相較之下，藍營新竹縣長黨內初選後仍有整合挑戰，竹北市長又面臨藍白協調，此消彼長之下，新竹縣長選戰同樣面臨極大挑戰，「根本沒有樂觀的資本」，藍白應更審慎看待整體戰局。

邱臣遠分析，鄭朝方代表的不只是民進黨，還包括地方家族關係及現任竹北市長累積的政治能量，其父親過去也曾是國民黨員，在地方關係良好；加上鄭朝方個人形象的政治光譜較廣，具有爭取非綠選票的能力，因此藍白更需要務實評估選票及選民結構，思考如何整合戰局。

邱臣遠重申，民眾黨主席黃國昌在政黨協商過程中，已與國民黨主席鄭麗文、竹縣長參選人徐欣瑩充分溝通，並達到某種程度共識，當時方向就是新竹縣長支持藍營候選人，竹北市長則希望由白營挑起重擔，共同完成聯合政府、聯合治理的政治目標。

他表示，民眾黨理解地方仍需要溝通，也已展現充分誠意並留下協調空間，但政黨合作需要誠信，過程也需要累積信任。無論藍白合、聯合政府或在野合作，最終目的仍是勝選，因此必須務實看待整體戰局。

民眾黨竹北東區議員參選人游雅婷也表示，藍白合作應遵守原先承諾，她相信國民黨是有誠信的政黨，鄭麗文也希望藍白合作能在新竹縣實現；若原有合作方向遭到打破，恐讓部分支持者難以接受，也可能使外界對政黨誠信產生質疑。

針對外界認為可透過民調決定竹北市長人選，游雅婷認為，雙方原先並沒有民調的約定，且民調只是統計數據，「投下去才是真的」。她強調，不論後續協調結果如何，仍唯一支持邱臣遠參選竹北市長。

民眾黨竹北東區議員參選人游雅婷也表示，藍白合作應遵守原先承諾，她相信國民黨是有誠信的政黨，鄭麗文也希望藍白合作能在新竹縣實現。記者黃羿馨／攝影
民眾黨竹北東區議員參選人游雅婷也表示，藍白合作應遵守原先承諾，她相信國民黨是有誠信的政黨，鄭麗文也希望藍白合作能在新竹縣實現。記者黃羿馨／攝影

鄭朝方 邱臣遠 藍白 2026九合一選舉

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