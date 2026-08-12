沈伯洋與26名議員參選人共同造勢 喊出聯合配票

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天與黨籍議員參選人共同出席記者會喊出聯合競選。沈伯洋說，會讓外界了解他們是最堅強的台北隊；市黨部主委吳沛憶表示，將採聯合配票策略。

民進黨台北市黨部上午舉辦「台北順起來！議員聯合競選、力拼全壘打」記者會，包含市黨部主委吳沛憶、沈伯洋及26名北市各區黨籍議員參選人、沈伯洋競選總幹事立委吳思瑤皆到場。

沈伯洋會前接受聯訪說，針對聯合競選就是要讓外界了解他們是最堅強的台北隊，目標就是讓25加1席議員和他全選上。

吳沛憶致詞表示，民進黨在台北市提名25席區域議員及1席山地原住民議員參選人，議員競選將採「把餅做大」模式，離選戰只剩2到3個月，黨部及各區議員參選人會持續努力爭取市民的認同及支持。

吳沛憶會後接受聯訪指出，針對聯合競選，各選區議員參選人皆有共識，將發起聯合配票，並參考過去模式，如提5席選區採身分證尾數配票、提4席就依出生月份。

她表示，待議員參選人號次出爐後，市黨部將與每區議員參選人製作聯合文宣，會採聯合配票策略，就是希望集中選票，讓25席區域議員票數可平均分配。

吳沛憶指出，民進黨上屆台北市區域議員提21席，此次增加到25席，如松山信義區及士林北投區皆以現任議員席次為主，其他選區也有增加席次，目標是25席全選上。

她說，當時與各區議員參選人協調時是採開放式討論，後續也達成共識將採聯合配票模式，協調期間感受到此次氛圍是最團結。

吳沛憶表示，至於台北市山地原住民議員參選人林家豪是由中央提名，過去也在原民青年等議題長期扎根，且考量現任北市山地原住民議員涉案，認為民進黨非常有機會拿下此席，北市黨部將全力相挺。

吳沛憶被問及與泛綠小黨的競合時說，民進黨北市黨部此次選戰主軸就是選票要集中，但如內湖南港區及大安文山區，確實有可能遇到1個以上小黨競爭狀況，但選戰策略仍以票票入軌為主。

此外，沈伯洋在聯訪時被問及前台北市政府發言人李政軒等人涉中市府秘書處勞務採購洩密等案的看法時說，蔣萬安身為台北市的大家長，應對外說清楚用人標準，此案是媒體報導後才引起效應，對於前發言人被調查的事，應該要被外界檢視的是常把「蓋牌」掛嘴邊的蔣。