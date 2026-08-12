藍山地原民涉弊案綠推人參選 吳沛憶：市民重視清廉「換品牌做看看」

民進黨台北市黨部今舉辦聯合競選記者會，針對山地原住民提名曾任行政院青年諮詢委員會委員林家豪，黨部主委吳沛憶說，現任國民黨山地原住民議員李傅中武涉及弊案，加上過去原住民席次都是藍營單一執政，聽到很多年輕朋友希望換個政黨、品牌做看看，所以市黨部會給予最大協助。

吳沛憶說，原住民地區議員的提名權是在中央黨部，其實在2022年時，民進黨在台北市山地跟平地原住民議員都有提名，因為現在還沒到登記時間，所以這次非常希望平地原住民也有好的候選人。

她說，這次民進黨提名的山地原住議員參選人林家豪過去為行政院的青年顧問，所以針對原住民青年的返鄉、原住民青年創業都有很多參與，對公共事務也很投入，所以願意披上民進黨提名，來去努力山地原住民這一席。

吳沛憶說，市黨部也集體動起來給予最大協助，畢竟北市山地原住民的現任議員是李傅中武涉及弊案，所以認為這一席很有機會，北市民非常重視清廉，加上過去原住民席次都是國民黨單一政黨，聽到許多年輕的原住民朋友在想說，為什麼不能換個政黨、換個品牌來做看看。

她強調，民進黨的原住民參選人過去在原民青年議題上面是長期扎根，會非常努力爭取青年原住民朋友的支持。