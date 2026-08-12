快訊

近9萬台、9款行動電源召回！恐自燃爆炸 2026年行充回收清單這裡看

T恤穿久領口變鬆 洗衣專家教「1招」救回來 晾衣服也有技巧

獨／詐慈濟10.6億…律師陳昱瑄札記驚見「DPP 100萬」 金流耐人尋味

聽新聞
0:00 / 0:00

藍山地原民涉弊案綠推人參選 吳沛憶：市民重視清廉「換品牌做看看」

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
吳沛憶說，民進黨提名的山地原住議員參選人林家豪過去原住民青年的返鄉、原住民青年創業都有很多參與。記者邱書昱／攝影
吳沛憶說，民進黨提名的山地原住議員參選人林家豪過去原住民青年的返鄉、原住民青年創業都有很多參與。記者邱書昱／攝影

民進黨台北市黨部今舉辦聯合競選記者會，針對山地原住民提名曾任行政院青年諮詢委員會委員林家豪，黨部主委吳沛憶說，現任國民黨山地原住民議員李傅中武涉及弊案，加上過去原住民席次都是藍營單一執政，聽到很多年輕朋友希望換個政黨、品牌做看看，所以市黨部會給予最大協助。

2026九合一選舉

吳沛憶說，原住民地區議員的提名權是在中央黨部，其實在2022年時，民進黨在台北市山地跟平地原住民議員都有提名，因為現在還沒到登記時間，所以這次非常希望平地原住民也有好的候選人。

她說，這次民進黨提名的山地原住議員參選人林家豪過去為行政院的青年顧問，所以針對原住民青年的返鄉、原住民青年創業都有很多參與，對公共事務也很投入，所以願意披上民進黨提名，來去努力山地原住民這一席。

吳沛憶說，市黨部也集體動起來給予最大協助，畢竟北市山地原住民的現任議員是李傅中武涉及弊案，所以認為這一席很有機會，北市民非常重視清廉，加上過去原住民席次都是國民黨單一政黨，聽到許多年輕的原住民朋友在想說，為什麼不能換個政黨、換個品牌來做看看。

她強調，民進黨的原住民參選人過去在原民青年議題上面是長期扎根，會非常努力爭取青年原住民朋友的支持。

吳沛憶 弊案 品牌 2026九合一選舉 台北市選舉

延伸閱讀

北市綠營發起「聯合配票」吳沛憶憂這兩區：選票集中、票票民進黨

原民立委平地山地各3席難變更 立院公聽會聚焦不修憲調整選制

原民立委不該分山地平地 還要保障平埔族

原民領票新制首度演練 游盈隆：避免錯領漏領、也要守住投票秘密

相關新聞

王育敏選前辭嘉縣藍營主委黨內錯愕 請辭原因揭曉為輔選這位大咖

距離年底選舉投票剩3個多月，國民黨嘉義縣選戰突然出現重大人事變化。身兼縣黨部主委的不分區立委王育敏請辭主委，遺缺由國民黨嘉市黨部主委蔡明顯兼任。消息傳出後，藍營基層一片錯愕，認為選戰進入關鍵階段，此時換主委，影響士氣與選戰布局。國民黨中央上午說明，強調王育敏人事決定並非臨時起意，而是因應台中市長提名人江啟臣邀請。江啟臣早在6月就向中央黨部提出，希望延攬王育敏擔任競選團隊執行總幹事，當時考量嘉縣地方黨部仍在進行鄉鎮市長、縣議員等提名作業，因此中央並未立即同意。

韓國瑜飆罵傅崐萁 李四川緩頰：都是為了國家好

立法院長韓國瑜昨在朝野協商時二度動怒，不滿國民黨團總召傅崐萁五度缺席又未授權黨團書記長林沛祥，飆罵「慈禧太后垂簾聽政」、「立法院被黑暗力量控制」等語，今國民黨新北市長參選人李四川對此表示，不管韓院長還有傅崐萁總召兩位都很辛苦，都是為了國家好。

藍山地原民涉弊案綠推人參選 吳沛憶：市民重視清廉「換品牌做看看」

民進黨台北市黨部今舉辦聯合競選記者會，針對山地原住民提名曾任行政院青年諮詢委員會委員林家豪，黨部主委吳沛憶說，現任國民黨山地原住民議員李傅中武涉及弊案，加上過去原住民席次都是藍營單一執政，聽到很多年輕朋友希望換個政黨、品牌做看看，所以市黨部會給予最大協助。

北市綠營發起「聯合配票」吳沛憶憂這兩區：選票集中、票票民進黨

民進黨台北市黨部今舉辦聯合競選記者會，市長參選人沈伯洋、沈競選總部總幹事、立委吳思瑤，以及六區現任議員及提名參選人等都前來，針對後續聯合競選策略。北市黨部主委吳沛憶說，六個選區都有共識希望發起聯合配票；至於一個以上友黨競爭，包含內湖南港、大安文山，仍是喊話支持者「選票集中、票票民進黨」。

李四川公布123軌道建設政策 打造30分鐘雙北生活圈

國民黨新北市長參選人李四川今公布軌道建設政策，以新北現有四環八線基礎上，再優先加速汐東接東環，規劃淡北快線、大漢溪捷運縱貫線，及推動輕軌經蘆社大橋接北士科、中和光復南北延伸及深坑輕軌延伸石碇。以「一加速、兩快線、三連通」的跨市捷運路網，打造30分鐘雙北生活圈。

竹北恐陷三腳督？邱臣遠籲藍顧全大局「縣、市長高度聯動」

2026竹北市長藍白整合仍未定案，民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今強調政黨合作需要誠信、履行承諾，原先溝通方向就是新竹縣長由藍白共同支持國民黨徐欣瑩，竹北市長則由白營扛下重擔，完成聯合政府、聯合治理布局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。