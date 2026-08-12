北市綠營發起「聯合配票」吳沛憶憂這兩區：選票集中、票票民進黨

民進黨台北市黨部今舉辦聯合競選記者會，市長參選人沈伯洋、沈競選總部總幹事、立委吳思瑤，以及六區現任議員及提名參選人等都前來，針對後續聯合競選策略。北市黨部主委吳沛憶說，六個選區都有共識希望發起聯合配票；至於一個以上友黨競爭，包含內湖南港、大安文山，仍是喊話支持者「選票集中、票票民進黨」。

沈伯洋表示，昨天的願景發表的根基，都是來自於議會的即戰力，是議員們對於台北、選民的了解，他自己跟著議員們掃街，都搜集到不同意見，各區若有突發狀況，議員們都能即時處理，就連參選人都能夠開始服務，大家關心台北未來、往前進，背後推力最主要就是議員。

對於整體的選戰策略。吳沛憶說，這屆民進黨除了松信、士北區之外，總共提25席比上屆21席多，目前六個選區都有共識希望發起聯合配票。像是，若提名五席的區，就以身分證字號尾數來投給候選人，若四席的區則是按照月份等，但會等到號次抽籤完成，市黨部會再和每區議員做聯合文宣，公車廣告等，給支持者，配票策略。

她說，過去民進黨就有配票席次，即便不是由黨部發起配票，家庭也會採配票方式，希望民進黨議員能平均得票。這次由市黨部邀請協調，大家都沒有預設立場，採開放式的討論。大家也很快達成共識，畢竟這幾次在議會監督時面臨市長蔣萬安執政團隊，溝通和聆聽態度都強硬，所以希望監督席次增加，力量才會增加。

另外，針對有其他友黨的競合，吳沛憶強調，最大主軸就是希望選票集中，她自己擔心內湖南港、大安文山，都有一個以上的小黨議員競爭，然而，議員選舉中，有時差500票、1000票、2000票，就可能就會落選一席了。

她說，所以特別拜託支持者，把選票集中在民進黨提名的議員候選人，希望是這25個席次可以最後進到市議會，接下來在選戰當中「選票集中、票票民進黨」是聯合競選重要的一個主軸。