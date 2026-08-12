快訊

近9萬台、9款行動電源召回！恐自燃爆炸 2026年行充回收清單這裡看

T恤穿久領口變鬆 洗衣專家教「1招」救回來 晾衣服也有技巧

獨／詐慈濟10.6億…律師陳昱瑄札記驚見「DPP 100萬」 金流耐人尋味

聽新聞
0:00 / 0:00

北市綠營發起「聯合配票」吳沛憶憂這兩區：選票集中、票票民進黨

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市黨部主委吳沛憶（左上2）說，六個選區都有共識希望發起聯合配票。記者邱書昱／攝影
北市黨部主委吳沛憶（左上2）說，六個選區都有共識希望發起聯合配票。記者邱書昱／攝影

民進黨台北市黨部今舉辦聯合競選記者會，市長參選人沈伯洋、沈競選總部總幹事、立委吳思瑤，以及六區現任議員及提名參選人等都前來，針對後續聯合競選策略。北市黨部主委吳沛憶說，六個選區都有共識希望發起聯合配票；至於一個以上友黨競爭，包含內湖南港、大安文山，仍是喊話支持者「選票集中、票票民進黨」。

2026九合一選舉

沈伯洋表示，昨天的願景發表的根基，都是來自於議會的即戰力，是議員們對於台北、選民的了解，他自己跟著議員們掃街，都搜集到不同意見，各區若有突發狀況，議員們都能即時處理，就連參選人都能夠開始服務，大家關心台北未來、往前進，背後推力最主要就是議員。

對於整體的選戰策略。吳沛憶說，這屆民進黨除了松信、士北區之外，總共提25席比上屆21席多，目前六個選區都有共識希望發起聯合配票。像是，若提名五席的區，就以身分證字號尾數來投給候選人，若四席的區則是按照月份等，但會等到號次抽籤完成，市黨部會再和每區議員做聯合文宣，公車廣告等，給支持者，配票策略。

她說，過去民進黨就有配票席次，即便不是由黨部發起配票，家庭也會採配票方式，希望民進黨議員能平均得票。這次由市黨部邀請協調，大家都沒有預設立場，採開放式的討論。大家也很快達成共識，畢竟這幾次在議會監督時面臨市長蔣萬安執政團隊，溝通和聆聽態度都強硬，所以希望監督席次增加，力量才會增加。

另外，針對有其他友黨的競合，吳沛憶強調，最大主軸就是希望選票集中，她自己擔心內湖南港、大安文山，都有一個以上的小黨議員競爭，然而，議員選舉中，有時差500票、1000票、2000票，就可能就會落選一席了。

她說，所以特別拜託支持者，把選票集中在民進黨提名的議員候選人，希望是這25個席次可以最後進到市議會，接下來在選戰當中「選票集中、票票民進黨」是聯合競選重要的一個主軸。

吳沛憶 綠營 民進黨 2026九合一選舉 台北市選舉

延伸閱讀

前民進黨中市議員翁美春挺無黨籍王朝坤選議員 該選區有變數

選情初探／嘉義梅山鄉長藍綠對決 中間選民關鍵

選情初探／中市三、十選區 暫無挑戰者 選情穩

整理包／2026縣市長選舉藍綠白戰將點名 哪些縣市已拍板人選？

相關新聞

王育敏選前辭嘉縣藍營主委黨內錯愕 請辭原因揭曉為輔選這位大咖

距離年底選舉投票剩3個多月，國民黨嘉義縣選戰突然出現重大人事變化。身兼縣黨部主委的不分區立委王育敏請辭主委，遺缺由國民黨嘉市黨部主委蔡明顯兼任。消息傳出後，藍營基層一片錯愕，認為選戰進入關鍵階段，此時換主委，影響士氣與選戰布局。國民黨中央上午說明，強調王育敏人事決定並非臨時起意，而是因應台中市長提名人江啟臣邀請。江啟臣早在6月就向中央黨部提出，希望延攬王育敏擔任競選團隊執行總幹事，當時考量嘉縣地方黨部仍在進行鄉鎮市長、縣議員等提名作業，因此中央並未立即同意。

韓國瑜飆罵傅崐萁 李四川緩頰：都是為了國家好

立法院長韓國瑜昨在朝野協商時二度動怒，不滿國民黨團總召傅崐萁五度缺席又未授權黨團書記長林沛祥，飆罵「慈禧太后垂簾聽政」、「立法院被黑暗力量控制」等語，今國民黨新北市長參選人李四川對此表示，不管韓院長還有傅崐萁總召兩位都很辛苦，都是為了國家好。

藍山地原民涉弊案綠推人參選 吳沛憶：市民重視清廉「換品牌做看看」

民進黨台北市黨部今舉辦聯合競選記者會，針對山地原住民提名曾任行政院青年諮詢委員會委員林家豪，黨部主委吳沛憶說，現任國民黨山地原住民議員李傅中武涉及弊案，加上過去原住民席次都是藍營單一執政，聽到很多年輕朋友希望換個政黨、品牌做看看，所以市黨部會給予最大協助。

北市綠營發起「聯合配票」吳沛憶憂這兩區：選票集中、票票民進黨

民進黨台北市黨部今舉辦聯合競選記者會，市長參選人沈伯洋、沈競選總部總幹事、立委吳思瑤，以及六區現任議員及提名參選人等都前來，針對後續聯合競選策略。北市黨部主委吳沛憶說，六個選區都有共識希望發起聯合配票；至於一個以上友黨競爭，包含內湖南港、大安文山，仍是喊話支持者「選票集中、票票民進黨」。

李四川公布123軌道建設政策 打造30分鐘雙北生活圈

國民黨新北市長參選人李四川今公布軌道建設政策，以新北現有四環八線基礎上，再優先加速汐東接東環，規劃淡北快線、大漢溪捷運縱貫線，及推動輕軌經蘆社大橋接北士科、中和光復南北延伸及深坑輕軌延伸石碇。以「一加速、兩快線、三連通」的跨市捷運路網，打造30分鐘雙北生活圈。

竹北恐陷三腳督？邱臣遠籲藍顧全大局「縣、市長高度聯動」

2026竹北市長藍白整合仍未定案，民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今強調政黨合作需要誠信、履行承諾，原先溝通方向就是新竹縣長由藍白共同支持國民黨徐欣瑩，竹北市長則由白營扛下重擔，完成聯合政府、聯合治理布局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。