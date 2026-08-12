李四川公布123軌道建設政策 打造30分鐘雙北生活圈

國民黨新北市長參選人李四川今公布軌道建設政策，以新北現有四環八線基礎上，再優先加速汐東接東環，規劃淡北快線、大漢溪捷運縱貫線，及推動輕軌經蘆社大橋接北士科、中和光復南北延伸及深坑輕軌延伸石碇。以「一加速、兩快線、三連通」的跨市捷運路網，打造30分鐘雙北生活圈。

李四川今公布軌道建設，包括前交通部長陳建宇及市議會國民黨團智庫總召黃心華等人均出席活動，李四川表示，許多軌道建設與北市相關，在雙北共治下，他也與蔣市長討論過，若年底他與蔣市長都當選，雙方一定會共同推展。

一二三軌道建設包括，第一優先推動汐東線自東湖向南延伸，銜接環狀線東環段，強化汐止、內湖、信義與文山及雙北捷運路網的連結，打通汐止、汐科進入台北市區路網的關鍵瓶頸，解決交通壅塞。

第二、建立雙北快速骨幹與科技產業走廊，需要兩條快速路線串聯科技產業走廊，包括淡北快線，串聯臺北雙子星、北士科、紅樹林、淡海新市鎮及淡海科學城，研議中運量與快慢車運行，縮短淡水、淡海進入士北科及臺北核心區的時間，支撐淡海新市鎮與淡海科學城發展。

另將規劃大漢溪捷運縱貫線，由民生汐止線向西延伸，串聯三重、新北第二行政中心、新莊、塭仔圳、新北巨蛋城、土城產業園區、麥仔園與大柑園，導入快慢車服務，形成新北東西向交通與產業骨幹。

第三連通雙北軌道路網，讓雙北捷運路網轉乘更便利，通勤更省時，包括蘆社大橋接北士科，推動輕軌經蘆社大橋跨越淡水河，銜接蘆洲、社子島與北士科，打造AI產業廊帶，更要能服務未來五股、泰山、新莊、板橋等沿線地區，建立新北溪北側跨河公共運輸廊道，讓市民便捷通勤。

另中和光復南北延伸，北向抵達大巨蛋後，更要延伸松山機場，南向延伸十四張，銜接環狀線、安坑輕軌、央北及十四張開發區，提供新店、中永和直達臺北核心的交通廊道。

此外，也要推深坑輕軌延伸石碇，串聯動物園、木柵、深坑、石碇，補足山城大眾運輸不足，讓居民通勤更便利，也讓遊客能搭乘軌道暢遊深坑、石碇，帶動觀光與產業發展，打造山城新的交通動脈。

前交通部長陳建宇今也出席記者會說，能推出此政策代表李四川對雙北有明確的瞭解，覆蓋率不僅是四環八線，更是完整架構雙北東西向及南北向的跨域網路，把未來單點尾端更進一步延伸，甚至將未來三十年的發展都考慮在內，完整的交通理念無縫轉乘服務，民眾只要在軌道站內轉乘無需轉搭公車，大幅節省時間，陳更笑說，「一二三到新北，新北有個李四川。」

新北市議會黨團總召黃心華也指，川伯會延續朱立倫市長及侯市長軌道發展軌跡，過去隨著捷運不斷加密，未來進一步以分鐘當訴求，打造三十分鐘雙北核心生活圈，不管從三環三線到四環八線，到未來新北市多線齊發，捷運建設不是靠嘴巴講出來，需要有川伯這位工程背景及工程專業的候選人來為市民服務。

由於軌道建設經費龐大，預算經費該如何處理?李四川表示，有許多路線是在規劃或施工中，即使藍圖沒出來，在施工界面也需要預留，除考慮財務，銜接預留部分也須有細膩規劃，未來預算會逐年規劃及施工，也需要中央補助，希望能與中央合作完成三十分鐘雙北生活圈。