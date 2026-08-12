竹北恐陷三腳督？邱臣遠籲藍顧全大局「縣、市長高度聯動」

2026竹北市長藍白整合仍未定案，民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今強調政黨合作需要誠信、履行承諾，原先溝通方向就是新竹縣長由藍白共同支持國民黨徐欣瑩，竹北市長則由白營扛下重擔，完成聯合政府、聯合治理布局。

邱臣遠今召開「神隊友育兒照顧方案」記者會，會後接受媒體聯訪。媒體詢問竹北藍白整合進度，雙方是否已敲定民調等人選產生機制與定案時程。

邱臣遠未說明是否採民調，強調尊重兩黨中央協調，民眾黨主席黃國昌近期已與國民黨主席鄭麗文、徐欣瑩溝通。邱臣遠說，政黨合作需要誠信，也需要履行承諾，合作過程則需要累積信任，黃國昌也多次表達「希望都可以說到做到」。據其了解，原先溝通方向為縣長共同支持徐欣瑩，竹北市長則由白營承擔。

媒體問及，國民黨竹北市長參選人吳旭智若堅持參選到底，到時可能變成三腳督？邱臣遠表示，竹北市屬地方鄉鎮市層級，過去藍白協調就是採取協調方式，因此應尊重當時溝通及擬定的合作方案；民眾黨已充分表達誠意，也給予協調所需要的時間。

邱臣遠表示，民進黨竹北市長人選即將推出，可以預見未來戰況將更加激烈、險峻，加上現任竹北市長鄭朝方轉戰新竹縣長，縣長與竹北市長選舉「高度聯動」，藍白應以更總體、更大局的角度看待選戰。

邱臣遠說，他5月20日就接受民眾黨徵召參選竹北市長，當時鄭朝方甚至尚未決定轉戰新竹縣長，民眾黨從去年9月他接任新竹黨部主委起，戰略就相當明確，不論鄭朝方是否爭取竹北市長連任，民眾黨都一定會推出人選。

他並透露，黨內當時也曾提出先徵召他參選新竹縣長，但基於藍白合作誠意及希望選情單純，最終並未如此布局。他認為，合作除了信任累積，也需要不斷釋出善意，最終仍應回歸人民能否接受，以及藍白雙方支持者與竹北市民的感受。

邱臣遠強調，目前他與競選團隊能做的，就是持續提出政策、深入基層爭取市民認同，「把政策做到位、競選做到滿」，並以謙卑態度爭取每一份支持，將堅定信念、勇往直前，也會「堅持到底」。