快訊

近9萬台、9款行動電源召回！恐自燃爆炸 2026年行充回收清單這裡看

T恤穿久領口變鬆 洗衣專家教「1招」救回來 晾衣服也有技巧

獨／詐慈濟10.6億…律師陳昱瑄札記驚見「DPP 100萬」 金流耐人尋味

聽新聞
0:00 / 0:00

竹北恐陷三腳督？邱臣遠籲藍顧全大局「縣、市長高度聯動」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今強調政黨合作需要誠信、履行承諾，原先溝通方向就是新竹縣長由藍白共同支持國民黨徐欣瑩，竹北市長則由白營扛下重擔。記者黃羿馨／攝影
民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今強調政黨合作需要誠信、履行承諾，原先溝通方向就是新竹縣長由藍白共同支持國民黨徐欣瑩，竹北市長則由白營扛下重擔。記者黃羿馨／攝影

2026竹北市長藍白整合仍未定案，民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今強調政黨合作需要誠信、履行承諾，原先溝通方向就是新竹縣長由藍白共同支持國民黨徐欣瑩，竹北市長則由白營扛下重擔，完成聯合政府、聯合治理布局。

2026九合一選舉

邱臣遠今召開「神隊友育兒照顧方案」記者會，會後接受媒體聯訪。媒體詢問竹北藍白整合進度，雙方是否已敲定民調等人選產生機制與定案時程。

邱臣遠未說明是否採民調，強調尊重兩黨中央協調，民眾黨主席黃國昌近期已與國民黨主席鄭麗文、徐欣瑩溝通。邱臣遠說，政黨合作需要誠信，也需要履行承諾，合作過程則需要累積信任，黃國昌也多次表達「希望都可以說到做到」。據其了解，原先溝通方向為縣長共同支持徐欣瑩，竹北市長則由白營承擔。

媒體問及，國民黨竹北市長參選人吳旭智若堅持參選到底，到時可能變成三腳督？邱臣遠表示，竹北市屬地方鄉鎮市層級，過去藍白協調就是採取協調方式，因此應尊重當時溝通及擬定的合作方案；民眾黨已充分表達誠意，也給予協調所需要的時間。

邱臣遠表示，民進黨竹北市長人選即將推出，可以預見未來戰況將更加激烈、險峻，加上現任竹北市長鄭朝方轉戰新竹縣長，縣長與竹北市長選舉「高度聯動」，藍白應以更總體、更大局的角度看待選戰。

邱臣遠說，他5月20日就接受民眾黨徵召參選竹北市長，當時鄭朝方甚至尚未決定轉戰新竹縣長，民眾黨從去年9月他接任新竹黨部主委起，戰略就相當明確，不論鄭朝方是否爭取竹北市長連任，民眾黨都一定會推出人選。

他並透露，黨內當時也曾提出先徵召他參選新竹縣長，但基於藍白合作誠意及希望選情單純，最終並未如此布局。他認為，合作除了信任累積，也需要不斷釋出善意，最終仍應回歸人民能否接受，以及藍白雙方支持者與竹北市民的感受。

邱臣遠強調，目前他與競選團隊能做的，就是持續提出政策、深入基層爭取市民認同，「把政策做到位、競選做到滿」，並以謙卑態度爭取每一份支持，將堅定信念、勇往直前，也會「堅持到底」。

民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今召開「神隊友育兒照顧方案」記者會。記者黃羿馨／攝影
民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今召開「神隊友育兒照顧方案」記者會。記者黃羿馨／攝影

邱臣遠 竹北 黃國昌 2026九合一選舉 新竹市選舉

延伸閱讀

王育敏選前辭嘉縣藍營主委黨內錯愕 請辭原因揭曉為輔選這位大卡

竹北實中9月迎新生 楊文科視察2校工程：文興高中明年招生

莊競程拋「留才四支箭」擬增教師津貼 竹市議員質疑法規與財政排擠

吳秀華家族陷東映渡假村圖利案爭議 高虹安「勾勾手」打氣

相關新聞

王育敏選前辭嘉縣藍營主委黨內錯愕 請辭原因揭曉為輔選這位大咖

距離年底選舉投票剩3個多月，國民黨嘉義縣選戰突然出現重大人事變化。身兼縣黨部主委的不分區立委王育敏請辭主委，遺缺由國民黨嘉市黨部主委蔡明顯兼任。消息傳出後，藍營基層一片錯愕，認為選戰進入關鍵階段，此時換主委，影響士氣與選戰布局。國民黨中央上午說明，強調王育敏人事決定並非臨時起意，而是因應台中市長提名人江啟臣邀請。江啟臣早在6月就向中央黨部提出，希望延攬王育敏擔任競選團隊執行總幹事，當時考量嘉縣地方黨部仍在進行鄉鎮市長、縣議員等提名作業，因此中央並未立即同意。

韓國瑜飆罵傅崐萁 李四川緩頰：都是為了國家好

立法院長韓國瑜昨在朝野協商時二度動怒，不滿國民黨團總召傅崐萁五度缺席又未授權黨團書記長林沛祥，飆罵「慈禧太后垂簾聽政」、「立法院被黑暗力量控制」等語，今國民黨新北市長參選人李四川對此表示，不管韓院長還有傅崐萁總召兩位都很辛苦，都是為了國家好。

藍山地原民涉弊案綠推人參選 吳沛憶：市民重視清廉「換品牌做看看」

民進黨台北市黨部今舉辦聯合競選記者會，針對山地原住民提名曾任行政院青年諮詢委員會委員林家豪，黨部主委吳沛憶說，現任國民黨山地原住民議員李傅中武涉及弊案，加上過去原住民席次都是藍營單一執政，聽到很多年輕朋友希望換個政黨、品牌做看看，所以市黨部會給予最大協助。

北市綠營發起「聯合配票」吳沛憶憂這兩區：選票集中、票票民進黨

民進黨台北市黨部今舉辦聯合競選記者會，市長參選人沈伯洋、沈競選總部總幹事、立委吳思瑤，以及六區現任議員及提名參選人等都前來，針對後續聯合競選策略。北市黨部主委吳沛憶說，六個選區都有共識希望發起聯合配票；至於一個以上友黨競爭，包含內湖南港、大安文山，仍是喊話支持者「選票集中、票票民進黨」。

李四川公布123軌道建設政策 打造30分鐘雙北生活圈

國民黨新北市長參選人李四川今公布軌道建設政策，以新北現有四環八線基礎上，再優先加速汐東接東環，規劃淡北快線、大漢溪捷運縱貫線，及推動輕軌經蘆社大橋接北士科、中和光復南北延伸及深坑輕軌延伸石碇。以「一加速、兩快線、三連通」的跨市捷運路網，打造30分鐘雙北生活圈。

竹北恐陷三腳督？邱臣遠籲藍顧全大局「縣、市長高度聯動」

2026竹北市長藍白整合仍未定案，民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今強調政黨合作需要誠信、履行承諾，原先溝通方向就是新竹縣長由藍白共同支持國民黨徐欣瑩，竹北市長則由白營扛下重擔，完成聯合政府、聯合治理布局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。