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王育敏選前辭嘉縣藍營主委黨內錯愕 請辭原因揭曉為輔選這位大咖

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
距離年底選舉投票剩3個多月，兼國民黨嘉義縣黨部主委的不分區立委王育敏請辭黨部主委，遺缺由國民黨嘉市黨部主委蔡明顯兼任。聯合報系資料照
距離年底選舉投票剩3個多月，兼國民黨嘉義縣黨部主委的不分區立委王育敏請辭黨部主委，遺缺由國民黨嘉市黨部主委蔡明顯兼任。聯合報系資料照

距離年底選舉投票剩3個多月，國民黨嘉義縣選戰突然出現重大人事變化。身兼縣黨部主委的不分區立委王育敏請辭主委，遺缺由國民黨嘉市黨部主委蔡明顯兼任。消息傳出後，藍營基層一片錯愕，認為選戰進入關鍵階段，此時換主委，影響士氣與選戰布局。國民黨中央上午說明，強調王育敏人事決定並非臨時起意，而是因應台中市長提名人江啟臣邀請。江啟臣早在6月就向中央黨部提出，希望延攬王育敏擔任競選團隊執行總幹事，當時考量嘉縣地方黨部仍在進行鄉鎮市長、縣議員等提名作業，因此中央並未立即同意。

2026九合一選舉

但江啟臣後續多次向中央爭取，經過多方考量後，國民黨中央最後同意王育敏轉往台中協助選戰，也因此辭去嘉縣黨部主委職務。王育敏這次離開嘉義縣黨部，格外受到地方關注。2022年嘉義縣長選舉，王育敏代表國民黨參選，最終敗給民進黨籍現任縣長翁章梁；2024年接任嘉義縣黨部主委後，外界一度解讀為提前布局2026年縣長選戰。

但這一次，國民黨在嘉義縣並未推出黨籍縣長候選人，而是改採「在野大聯盟」策略，支持無黨籍朴子市長吳品叡參選。王育敏整合過程積極奔走，協調藍營地方人士與各方力量，被視為推動在野整合的重要關鍵人物。

黨中央說，王育敏身為不分區立委，配合立院黨團捍衛黨的政策，上屆縣長選舉義不容辭代表本黨參選，又兼任嘉義縣黨部主委統籌黨務工作，下屆縣長選舉她本於成功不必在我，積極推動「在野大聯盟」功不可沒，未來吳品叡市長競選縣長的任何活動，她仍會發揮影響力積極參與。

王育敏 藍營 江啟臣 2026九合一選舉

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