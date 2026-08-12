藍營酸運動驛站「天馬行空」 沈伯洋反擊：日韓行之有年、恥笑很可惜

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前推出政見發表，其中提到增設市民運動驛站，在捷運站、登山口、公園提供寄物、換裝及盥洗服務。然而，藍營卻認為是天馬行空。沈伯洋今參加民進黨台北市黨部聯合競選記者會受訪指，日韓等國際間都在推行，這是值得討論的議題，若拿來恥笑的話有點可惜。

沈伯洋表示，類似政策在日本已實施多年，主要多以付費為主。而韓國最近也開始推行，甚至在地鐵站都是免費提供，所以在國際間已行之有年的政策。

他說，而台北市其實也有，在大安林森公園旁邊就有跑站，表示市民有這個需求，不管是跑友或者是山友，運動的人都有這些需求，這是真實的。

他說，現在既然有需求，那市政府可以去盤點公有的地方，所以不管是在捷運的共構、公園、河濱，其實都有機會來施作運動驛站，讓大家更為方便。

沈伯洋說，希望在談論這項其他國家行之有年的政策時，是值得討論的議題，如果說把這一個拿來恥笑的話，這或許這是有點可惜了。