北市前發言人爆洩密案 沈伯洋質疑用人：檢驗蓋牌的就是蔣萬安

北市府前發言人李政軒日前請辭獲准，不料，隔天就被爆涉台中市政府採購洩密案。民進黨北市長參選人沈伯洋今參加民進黨台北市黨部聯合競選記者會受訪，他認為，北市長蔣萬安有必要說清楚，且引用蔣最愛講的蓋牌，「真正應該被檢驗蓋牌的就是他（蔣萬安）。」

沈伯洋認為分為兩點說明，首先是當時為什麼會用這樣的一個人，有必要和大家說明，畢竟作為台北市的大家長，如果說對於用人這件事情沒有辦法說清楚的話，那整個台北市的用人，這個是對整個市民的福祉非常重要。

他說，而且月初其實就已經在調查，最後李政軒說是個人生涯規劃必須要退出，「要不是媒體爆料，沒有人會知道這件事情。」

他說，那請問在媒體爆料之前，那這是不是一種蓋牌？最近蔣萬安很喜歡講蓋牌兩字，不管是兒虐、砍樹都在蓋牌，現在對於發言人的被調查這件事情，蔣也再蓋牌，「真正應該被檢驗蓋牌的就是他（蔣萬安）。」