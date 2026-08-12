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酸北市「殭屍都更」 沈伯洋：很多是急診程度、北市府卻回應掛號很多
民進黨北市長參選人沈伯洋拋出都市更新政見，也形容現在北市為「殭屍都更」，北市都發局回應，數據和說法不符，更批以此標準台南、高雄等城市都更成果是連殭屍都不如。沈伯洋今受訪表示，台北很多建築都是「急診」程度，北市卻回應「來這邊掛號的人很多。」
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沈伯洋今出席民進黨台北市黨部聯合競選記者會。受訪時表示，大家都知道住宅有一個「老化指數」。台北市目前的住宅老化指數是 134%，而高雄的話是64%，也就是台北市作為都市，建築物老化的程度是高雄的兩倍。
他說，其實現在這些住宅，不管是需要延壽、危老、都更等等之類的，其實台北很多的建築物對他來說已經是到「急診」的程度。如果是在急診的程度，結果台北市政府的回應是「我們這邊來掛號的人很多。」那是理所當然。
他說，當北市住宅老化到 134%的時候，當住宅都已經到進入要急診的程度的時候，結果現在出來炫耀說「你看，我們這邊要排隊、要掛號的人非常多。」現在的需求當然就是那麼多，當然要排隊掛號、在核定等等，一定比較多。
沈伯洋強調，都更要走完，那「殭屍都更」的意思就是說有些就是走不到最後，所以說有那麼多案件在進行中，不就是符合我們在講的殭屍都更嗎？
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