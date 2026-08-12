影／六合停車場隔空交火後 謝國樑、童子瑋首同框愛四路勘災

基隆市六合停車場爭議台肥提供停車業者合約後，市府核發許可執照風波幕，但藍綠市長參選人市長謝國樑和議長童子瑋多次隔空交火。昨晚兩人同框到愛四路夜市勘災，兩人交換意見。童子瑋說，基隆現有的防災及基礎建設能力有需要重新檢討、加強。謝國樑表示，滿潮防汛整備要升級，建立SOP、強化抽水機具全力防災。

昨晚愛四路夜市沒有再淹水，謝國樑和童子瑋同時到現場關切防汛整備情形並交換意見。謝國樑表示，昨晚未再出現積水溢流，但近期滿潮期間部分街道曾出現淹水情形，已顯示滿潮對市區排水及低窪地區帶來的威脅，防汛工作刻不容緩。市府已全面啟動應變機制，並針對滿潮情境建立標準作業程序（SOP），提前部署各項防災及應變工作。已配置並整備大型抽水機具，確保在海水倒灌或大潮來臨時能即時抽排積水，保障周圍商圈市民的安全。

謝國樑說，仁愛區長李宗奇與夜市店家溝通，提案是否在滿潮期間愛四路店家暫時調整至其他指定區域營業。但夜市攤商代表表示無遷移往其他暫定區域意願，寧可少幾天生意，謝國樑表達尊重，強調市府將著重於完善防災準備，與攤商攜手合作共度滿潮挑戰。

童子瑋表示，基隆市區的排水、道路及各項基礎設施有些管線十分老舊、系統也非常複雜。這次大潮造成海水倒灌，顯示基隆現有的防災及基礎建設能力，確實還有需要重新檢討、加強的地方。這幾天為了因應大潮，現場使用的大型抽水機，也是中央水利署支援的設備，未來基隆應該更積極跟中央合作，爭取經費與專業資源，提高排水、防倒灌跟抽水能力。

童子瑋指出，面對氣候變遷、極端天候、大潮帶來的影響，城市所面對的防災措施，比過去更加複雜也更具挑戰性。基隆廟口和愛四路夜市，已經是基隆最重要的觀光招牌之一。雖然市政府已經提出受災店家的專案救助，但他希望市政府特別注意夜市攤商的處境，研議把攤商一起納入這次專案救助的範圍。

昨晚愛四路夜市沒有再淹水，謝國樑和童子瑋同時到現場關切防汛整備情形並交換意見。圖／基隆市政府提供

昨晚愛四路夜市沒有再淹水，謝國樑和童子瑋同時到現場關切防汛整備情形並交換意見。圖／基隆市政府提供

昨晚愛四路夜市沒有再淹水，謝國樑和童子瑋同時到現場關切防汛整備情形並交換意見。圖／基隆市政府提供

六合停車場隔空交火後，謝國樑（中）、童子瑋（左一）同框愛四路夜市勘災。記者游明煌／翻攝