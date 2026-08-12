賴清德、蔡英文同列蔡易餘競總名譽、榮譽主委 巧思排序展現團結
民進黨嘉義縣執政超過20年，年底縣長選戰，現任立委蔡易餘獲提名參選，接棒年底任滿8年縣長翁章梁。隨著蔡易餘競選總部進駐、組織架構底定，縣長選戰加溫。值得注意的是，蔡易餘競總高層人事安排，出現前總統蔡英文與現任總統兼民進黨主席賴清德，「英賴同列」特殊安排，其中蔡英文擔任榮譽主委，賴清德擔任名譽主委，2前現任總統同時掛名競總要職，讓這項安排受關注。
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嘉縣綠營優勢選區，也是「英系」重要根據地，前立委陳明文英系掌門人，此次擔任雲嘉南區總督導，負責協調雲嘉南地區選戰。蔡英文是英系精神領袖，這次出任蔡易餘競選總部榮譽主任委員，政治象徵意義濃厚。過去賴清德曾在黨內總統初選挑戰蔡英文，當時英系力挺蔡英文；如今時移勢轉，賴清德成為黨主席及總統，蔡英文卸任，2人同時出現蔡易餘競總組織架構，被視為「團結不分派系」重要訊號。
至於為何賴清德掛名「名譽主任委員」，蔡英文擔任「榮譽主任委員」，黨內人士分析，賴清德總統兼黨主席，是黨政最高領導者，因此在競選總部掛名安排位居首位；蔡英文以卸任總統身分擔任榮譽主任委員，展現黨內團結。蔡易餘競總組織，主任委員翁章梁，副主任委員：議長張明達、副議長陳怡岳及立委陳冠廷；總幹事由縣農會總幹事黃貞瑜擔任，總督導縣黨部主委何嘉恒，顧問團長賴進福，後援會長律師陳澤嘉。
競總核心幹部涵蓋縣府會、立法院、黨部及農會等不同系統，被視為民進黨再度展現整合大集結。尤其嘉縣長期民進黨執政，但派系、人馬與選舉利益盤根錯節，如何避免因派系競合影響選情，是最重要課題。競總人事安排釋放「大團結」訊號。
縣長選戰啟動，鄉鎮市競總陸續進駐。蔡易餘日前先與朴子市長參選人王如經舉行聯合競選總部進駐祈福，再與民雄鄉長參選人陳琮貽舉行聯合競總部進駐祈福儀式，象徵選戰開跑。民雄及朴子是縣內山海兩大鄉市，蔡易餘延續綠營執政整合團結，從賴英同列競總榮譽職務，到府會、黨部及地方組織進駐，展現團結氣勢。
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