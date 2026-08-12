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賴清德、蔡英文同列蔡易餘競總名譽、榮譽主委 巧思排序展現團結

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
民進黨嘉義縣長提名人蔡易餘日前與朴子市長參選人王如經舉行聯合競選總部進駐祈福。圖／蔡易餘服務處提供
民進黨嘉義縣長提名人蔡易餘日前與朴子市長參選人王如經舉行聯合競選總部進駐祈福。圖／蔡易餘服務處提供

民進黨嘉義縣執政超過20年，年底縣長選戰，現任立委蔡易餘獲提名參選，接棒年底任滿8年縣長翁章梁。隨著蔡易餘競選總部進駐、組織架構底定，縣長選戰加溫。值得注意的是，蔡易餘競總高層人事安排，出現前總統蔡英文與現任總統兼民進黨主席賴清德，「英賴同列」特殊安排，其中蔡英文擔任榮譽主委，賴清德擔任名譽主委，2前現任總統同時掛名競總要職，讓這項安排受關注。

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嘉縣綠營優勢選區，也是「英系」重要根據地，前立委陳明文英系掌門人，此次擔任雲嘉南區總督導，負責協調雲嘉南地區選戰。蔡英文是英系精神領袖，這次出任蔡易餘競選總部榮譽主任委員，政治象徵意義濃厚。過去賴清德曾在黨內總統初選挑戰蔡英文，當時英系力挺蔡英文；如今時移勢轉，賴清德成為黨主席及總統，蔡英文卸任，2人同時出現蔡易餘競總組織架構，被視為「團結不分派系」重要訊號。

至於為何賴清德掛名「名譽主任委員」，蔡英文擔任「榮譽主任委員」，黨內人士分析，賴清德總統兼黨主席，是黨政最高領導者，因此在競選總部掛名安排位居首位；蔡英文以卸任總統身分擔任榮譽主任委員，展現黨內團結。蔡易餘競總組織，主任委員翁章梁，副主任委員：議長張明達、副議長陳怡岳及立委陳冠廷；總幹事由縣農會總幹事黃貞瑜擔任，總督導縣黨部主委何嘉恒，顧問團長賴進福，後援會長律師陳澤嘉。

競總核心幹部涵蓋縣府會、立法院、黨部及農會等不同系統，被視為民進黨再度展現整合大集結。尤其嘉縣長期民進黨執政，但派系、人馬與選舉利益盤根錯節，如何避免因派系競合影響選情，是最重要課題。競總人事安排釋放「大團結」訊號。

縣長選戰啟動，鄉鎮市競總陸續進駐。蔡易餘日前先與朴子市長參選人王如經舉行聯合競選總部進駐祈福，再與民雄鄉長參選人陳琮貽舉行聯合競總部進駐祈福儀式，象徵選戰開跑。民雄及朴子是縣內山海兩大鄉市，蔡易餘延續綠營執政整合團結，從賴英同列競總榮譽職務，到府會、黨部及地方組織進駐，展現團結氣勢。

民進黨嘉義縣長提名人蔡易餘日前與民雄鄉長參選人陳琮貽舉行聯合競總部進駐祈福。圖／蔡易餘服務處提供
民進黨嘉義縣長提名人蔡易餘日前與民雄鄉長參選人陳琮貽舉行聯合競總部進駐祈福。圖／蔡易餘服務處提供

民進黨嘉義縣長提名人蔡易餘（左）日前與民雄鄉長參選人陳琮貽（右）舉行聯合競總部進駐祈福。圖／蔡易餘服務處提供
民進黨嘉義縣長提名人蔡易餘（左）日前與民雄鄉長參選人陳琮貽（右）舉行聯合競總部進駐祈福。圖／蔡易餘服務處提供

民進黨嘉義縣長提名人蔡易餘（右）日前與朴子市長參選人王如經（左）舉行聯合競選總部進駐祈福。
民進黨嘉義縣長提名人蔡易餘（右）日前與朴子市長參選人王如經（左）舉行聯合競選總部進駐祈福。

蔡易餘 蔡英文 賴清德 2026九合一選舉 嘉義縣選舉

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