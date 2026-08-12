沈伯洋拋地上權住宅游淑慧瑟瑟發抖 「制度邏輯跟理智線都斷好幾截」

選前倒數三個多月，民進黨北市長參選人沈伯洋拋出推動地上權住宅，國民黨議員游淑慧問「是要市民都更後放棄土地嗎？制度邏輯斷了好幾截，我的理智線也斷了幾截。」游說，如果沈伯洋是把「地上權住宅」拿來當作加速私人都更的解方，「那我就真的瑟瑟發抖。」

游淑慧提到，因私人都更最大前提是：地主本來就有土地，她舉一棟40年的老公寓都更為例，住戶拿自己的土地、建物參與更新，最後依照權利價值分回更新後的房地。結果沈伯洋現在告訴大家：都更後沒有土地、只有房子居住權？那原地主的土地跑去哪裡了？如果土地變成政府，請問政府要花多少錢取得？如果土地最後變成建商所有，那更要問：地主為什麼都更前擁有永久土地所有權，都更後卻只剩50年地上權？

游說，那如果是公有地，地上權都更當然可以討論，地上權住宅之所以售價較低，是因為購屋者沒有取得土地所有權。政府的土地不賣，只設定地上權，讓民眾取得一定期間的居住、使用權，這本來就是一種住宅政策工具。但問題是台北市能拿出多少公有土地？市有土地還有招商、公共設施、社宅等各種需求，到底準備拿哪些土地、大規模興建地上權住宅？這部分沈伯洋毫無當家概念。

「蓋地上權住宅，首先你得有地。」游淑慧說，所以她真的想先請教沈伯洋：講的「地上權住宅」，到底是指在公有土地上蓋地上權住宅？還是要鼓勵私人都更後，原地主放棄土地所有權，只拿回50年地上權住宅？並批沈伯洋，政見話不能只講一半，因為這兩件事根本是完全不同的制度。

游說，更讓她不能理解是，沈伯洋稱「50年，對一般人來講也夠用了」，這句話真的說得太輕鬆，30歲住進去，50年後就是80歲。請問地上權到期後呢？80歲的長輩怎麼辦？而且地上權不是只有「第50年」才出問題。房子剩40年、30年、20年使用期限的時候，銀行願意貸多少？下一手願意出多少錢？房子的殘值怎麼算？這些全部都是地上權住宅必須面對的問題。更不能用一句「50年後房子可能也要重來了」輕輕帶過。

「房子要不要重建，是建築安全與都市更新問題；地上權會不會到期，是財產權問題。」游淑慧說，這兩件事根本不能混為一談，否則一句：「你不要土地所有權了，都更就會比較快」，恐怕不但不會加速都更，只會讓地主更害怕都更。