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選前百餘日王育敏突辭嘉縣藍營主委 黨內錯愕：艱困選區臨陣換母雞

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
距年底選舉3個多月，國民黨嘉縣黨部傳出主委異動，不分區立委兼縣黨部主委王育敏昨天請辭，黨中央指派嘉市黨部主委蔡明顯兼任。消息傳出，黨內人士一片錯愕。聯合報資料照
距年底選舉3個多月，國民黨嘉縣黨部傳出主委異動，不分區立委兼縣黨部主委王育敏昨天請辭，黨中央指派嘉市黨部主委蔡明顯兼任。消息傳出，黨內人士一片錯愕。聯合報資料照

距年底選舉3個多月，國民黨嘉縣黨部傳出主委異動，不分區立委兼縣黨部主委王育敏昨天請辭，黨中央指派嘉市黨部主委蔡明顯兼任。消息傳出，黨內人士一片錯愕，選戰逼近，基層直言，此時換主委，讓艱困選區的藍營再增變數。縣市藍營都未提名縣市長人選，縣採「在野大聯盟」策略，支持無黨籍參選人吳品叡，市藍白合共推白營前立委張啟楷，須投入大量時間整合協調輔選。王育敏突請辭，讓黨員直呼「完全沒有心理準備」，質疑為何選前百餘日主委異動。

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黨員認為，主委不只是黨部主管，更肩負選舉整合協調穩定基層「母雞」。尤其嘉縣是國民黨艱困選區，沒有提名縣長人選，更需黨部主委站在第一線整合各方力量。如今距離投票剩3個多月，主委突然換人，讓基層產生失落感。議會黨團書記長李國勝對此深感錯愕。他認為，越接近選舉，黨部主委越應該站在第一線扛起輔選責任，協助整合資源、穩定軍心，沒想到此時王育敏突然請辭，相當意外。

市議會黨團書記長張秀華同樣表示，不分區立委肩負政治任務，尤其選舉期間更需要協助地方輔選。如今王育敏選前關鍵時刻辭主委，改由蔡明顯兼任，將工作全壓到蔡明顯身上。嘉市藍白艱困戰場，蔡明顯肩負嘉市黨務，如今再兼縣主委，等於「1人扛2個戰場」。有黨內人士直言，這個時間點突然主委異動，影響土氣；面對黨中央指派，蔡明顯表示，身為專職黨工，沒有選擇的權利，既然黨中央交付任務，就會盡力做好。他坦言，同時負責縣市分身乏術，會盡快聆聽地方意見輔選。

蔡明顯並非第一次兼任縣黨部主委。2019年總統、立委大選期間，他就兼任縣主委，如今再1人兼2縣市黨部主委。王育敏未說明請辭原因。據了解，王育敏曾任台中市副市長，熟悉台中政治，因立法院副院長江啟臣參選市長，向黨中央借將王育敏輔選，為顧全大局，台中輔選江啟臣，無法兼顧嘉縣黨務。

王育敏曾參選縣長落選，盧秀燕延攬擔任台中市副市長，再轉任不分區立委。黨中央原規畫她再選縣長，王育敏無參選意願，最終改採在野大聯盟策略。國民黨縣議員提名完成，接下來還有鄉鎮市長人選待布局。選前換主委，對國民黨除人事異動，對地方整合一大考驗，缺少縣長參選人「母雞」，蔡明顯能否穩住縣市戰場，凝聚藍營基層士氣，有待觀察。

國民黨嘉市黨部主委蔡明顯並非第一次兼任縣黨部主委。2019年總統、立委大選期間，他就兼任縣主委，如今再1人兼2縣市黨部主委。聯合報資料照
國民黨嘉市黨部主委蔡明顯並非第一次兼任縣黨部主委。2019年總統、立委大選期間，他就兼任縣主委，如今再1人兼2縣市黨部主委。聯合報資料照

王育敏 藍營 不分區立委 2026九合一選舉 嘉義縣選舉

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