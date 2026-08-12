沈伯洋推婚育、青年宅 陳冠安拿數據轟蠢又壞：居住正義版何不食肉糜

年底選戰倒數3個多月，民進黨北市長參選人沈伯洋昨宣布五大政見，其中包括推動婚育宅、青年宅等，國民黨港湖議員參選人陳冠安拿數據批沈伯洋政見發表會，「數據錯、觀念壞，政見會就是一場笑話！」

陳冠安說，沈伯洋開政見發表會，說要推動婚育宅、青年宅。他就想請問，說好要拿來解決內湖交通問題的科技宅呢？兩個月以前，沈伯洋不是還信誓旦旦說要用科技宅讓內科的通勤族有房住，來解決內湖交通壅塞的問題？怎麼兩個月後，科技宅就悄悄的從黑熊院長的政見裡消失了？是被罵翻之後，知道這政見太蠢，所以才默默拿掉的嗎？

陳也砲轟，賴清德才剛大砍台北市社宅近萬戶，準備要取消地方社宅的補助，沈伯洋對此通通默不吭聲，然後現在還有臉提要蓋社宅？更離譜的是，要選市長的人，連最基礎數據都不斷搞錯。

陳冠安說，沈伯洋稱蔣萬安上任到去年底，老公寓電梯裝設申請案件只有78件。但真實數據是，光從2023年4月推「電梯加碼辦」政策後，就累積有103案申請。

「數據錯，只是不專業。」陳說，當全國地方政府、居住正義民團過去十年都在努力推動社宅，如今面對賴清德政府要終結社宅的倒行逆施，沈伯洋不聞不問，然後還主張買不起房、住不到社宅的年輕人去買地上權住宅。「居住正義版的何不食肉糜，根本又蠢又壞。」