基隆市六合停車場風波 藍綠互槓

基隆市六合停車場風波演變為市長參選人謝國樑、童子瑋攻防戰場。謝陣營質疑台肥為童助攻，到底是國營事業還是「童」營事業？童陣營回應，市府手腳快一點，就不至於鬧出這個風暴，反酸若助攻得分，也是謝國樑精采助攻。

六合停車場因租約到期公告停止營業，民眾憂心停車出問題，也引發藍綠隔空互槓。謝國樑競辦發言人謝若彤說，六合停車場的租約，台肥說了老半天不給，結果童子瑋發個文，馬上就給了，台肥故意在等童子瑋出來收割，台肥到底是國營事業，還是童營事業？租約說拖就拖、說給就給，擺明為民進黨參選人助攻，市民要的是停車場正常營業，不是看台肥與童子瑋演一場政治秀。

童子瑋競辦發言人游本明表示，在業者、台肥雙方有租約期間，長達整整一年，市府可以輔導發證，這是鐵錚錚的事實，如果市府手腳快一點，不至於鬧出風波，「如果有助攻得分，也是謝國樑市長的精采助攻」。

六合停車場為台肥基隆二廠舊址，委外經營六合停車場區域，設置八十八個遊覽車位、四八二汽車位和十個身心障礙者專用車位。業者日前公告因租約到期，八月停止臨時停車，月租車主也只能到八月底。

台肥表示，承租的停車場業者遲未取得有效停車場登記證，所以要收回土地。基市府反駁，指業者取得租約就能申請登記證。

地方憂五○○多個大小停車位將消失，引發民怨。童子瑋日前說，接獲消息便與台肥聯繫了解原委，並邀台肥、停車場業者和在地里長會商。台肥表示，經評估後同意續租，解決大家的問題。

基市府交通處表示，業者本月七日取得租約，當天收件後進行審查及簽核作業，十日已核發停車場設置許可，昨通知業者繳納停車場登記證規費。謝國樑指示輔導業者一周內完成相關程序，交通處另要求業者一年內設置充電車位，提升服務水準。