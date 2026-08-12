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沈伯洋「心主軸」 藍議員批畫大餅

聯合報／ 記者洪子凱林麗玉／台北報導
台北市長參選人沈伯洋（前）昨天舉行政策願景發表會，並與出席的市議員參選人自拍。記者胡經周／攝影
台北市長參選人沈伯洋（前）昨天舉行政策願景發表會，並與出席的市議員參選人自拍。記者胡經周／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨舉行首場政見發表會，政策亮點包含TPASS納共享機車、捷運站提供換衣沖洗設備、推動婚育宅和青年宅等。市長蔣萬安強調持續推動各項市政建設；藍議員認為，如何落實才重要。

2026九合一選舉

沈伯洋提出「HEART」代表「空間、培力、陪伴、韌性帶來安心、時間」五大主軸，涵蓋居住、交通、育兒、長照、青年發展、城市治理等政見，打造完整的市政生態系。

沈說，Ｈ涵蓋推動婚育宅和青年宅、增加綠蔭覆蓋率和公園綠地；Ｅ要創造機會，將設城市基金、擴大圓夢基金、補助ＡＩ課程及費用等；Ａ要解決孤獨感，將與中央合作積極推動「老宅延壽計畫」，並以健身小巴、敬老卡升級、社區共照據點擴大等措施，讓長者有人作伴；Ｔ包含提供家庭固定臨托時數等喘息服務、擴大臨托服務，設置運動驛站、推動TPASS納入共享機車，串起自行車通勤路網。

國民黨議員柳采葳說，沈伯洋的政見聽來新奇，細看卻是把市政當成創意提案競賽，而非解決市民真正需求。捷運站設置盥洗、淋浴乍聽很貼心，執行牽涉給排水、消防、通風、清潔維護、治安管理及人力成本等問題，尖峰時段未必省時，反讓捷運站從交通節點變成高成本公共澡堂。

議員詹為元說，沈伯洋把很多事情講得好聽，卻未提出實際辦法，重點是畫出來的大餅要怎麼落實、爭取預算並實際執行。

此外，蔣萬安周末將至宜花輔選，遭沈批評「心已經飛出去了」。蔣萬安細數都更八箭等成果反擊，表示持續推動各項建設，也維持與其他縣市交流，各地朋友有需要幫忙會全力以赴。

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 蔣萬安

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