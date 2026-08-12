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人屋雙老…李四川、蘇巧慧爭提都更解方

聯合報／ 記者林媛玲葉德正／新北報導
國民黨新北市長參選人李四川（中）昨到永和區永安市場掃街，沿途攤商送上包子、菜頭等象徵好彩頭。記者林媛玲／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（中）昨到永和區永安市場掃街，沿途攤商送上包子、菜頭等象徵好彩頭。記者林媛玲／攝影

新北逾卅年老屋逾八○萬戶，永和等地開發早，老屋密度偏高，國民黨市長參選人李四川昨到永和掃街時，談到上任後將加快都更腳步，「該更新的，我來更新」，近日提完整的都更政見願景，從制度、執行、防災與土地活化全面升級。民進黨蘇巧慧主張，上任後成立專責的都市更新局，改革都更審議程序，設立快速窗口提升效率。

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近年雙北都更量能有加大，但老屋增加速度仍比拆除重建速度快，尤其永和等地老舊公寓及大樓密度高，巷弄狹小、產權複雜及整合困難，推動都更挑戰大，人屋雙老情況棘手。

永和大陳社區公辦都是全台規模最大且產權最複雜的更新案之一，畫分為七個更新單元。單元二已完工入住，單元三興建中，單元六動工中，其餘單元分別處於招商、簽約或審議階段。

李四川競辦指出，新北超過四○○萬人口，城市不斷發展，但老舊建築、公共設施與都市環境，面臨更新速度跟不上城市需求困境，面對地震、極端降雨與老屋安全，都市更新有迫切需求，參考國際城市經驗及專家學者意見，近期將提完整的都更政見，在市長侯友宜都更三箭基礎上，讓市府主動協助、排除障礙、加速推動，提升城市安全與生活品質。

民進黨新北市參選人蘇巧慧昨舉行「新北教育座談會」，找來前教育部長潘文忠與家長及教育團體對談。圖／蘇巧慧競辦提供
民進黨新北市參選人蘇巧慧昨舉行「新北教育座談會」，找來前教育部長潘文忠與家長及教育團體對談。圖／蘇巧慧競辦提供

蘇巧慧日前也公布都更及住宅政見，當選市長將成立都更局，統籌全市都更計畫，提升行政處理層級，公私協力整合民間專業，加速都更能量，並改革都更審議程序，導入ＡＩ工具簡化人工作業，做到「項目明確、標準明確、時間明確」，審議進度透明、可查詢，配合捷運、鐵路、輕軌及轉運站等軌道建設，以ＴＯＤ概念推動站區街廓更新，活絡商圈，也融入歷史建築、老街等在地特色。

另，蘇巧慧昨辦新北教育座談會，邀前教育部長潘文忠、家長及教育團體對談，拋出多項構想，包括結合新北山海城鄉特色推「全國遊學團」，對校園事件，蘇主張具名檢舉、落實「校園案件分流、溝通先行」，在中心學校設「專責辦公室」，建立涵蓋法律、心理、教育專家與家長代表的人才庫，確保調查專業透明，深化親師溝通互信。

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