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選情初探／中市三、十選區 暫無挑戰者 選情穩

聯合報／ 記者余采瀅趙容萱／台中報導

台中市中西區議員選情呈三強鼎立，一藍二綠現任拚連任，無黨籍林京玲有意再戰恐添變數；第三選區則維持三藍二綠、五席暫時「同額」競逐，現任穩定、暫無挑戰者，整體選情平穩。

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台中市議員第十選區中西區「三強鼎立」，民進黨提名現任江肇國、黃守達，國民黨則是張彥彤，三人力拚連任。

國民黨張彥彤連任兩屆，張的父親是前議長張宏年，藍軍票源集中且穩固，連續兩屆以第一高票當選。民進黨保守提名現任二席，江肇國三連霸、屬正國會，問政犀利且勤於走訪基層；黃守達為新潮流系統，長期關注年輕族群、文史議題，本屆第二高票當選，力拚三連霸。

有「最美里長」之稱的林京玲，曾任兩屆西區公民里長，上屆參選中西區議員，首次參選即拿下九千四百一十三票，得票率十五點卅九％，有意以無黨籍再次挑戰。另民眾黨籍許瑞宏本屆拿下七點九一％得票率，據了解仍在評估中，後續待觀察。

台中市第三選區包括龍井、大肚、烏日，應選五席。藍綠議員板塊穩定，呈現三藍二綠結構，現任五人力拚連任，目前暫時「同額」，檯面上尚未有挑戰者表態，選情相對穩定。

國民黨提名的現任吳瓊華、林孟令基層札實；現任無黨籍議員林昊佑與國民黨友好，兩代耕耘；民進黨提名的張家銨、曾威基本盤穩固。民眾黨至今未提名。

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