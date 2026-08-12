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選情初探／嘉義梅山鄉長藍綠對決 中間選民關鍵

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導

嘉義縣無黨籍梅山鄉長林俊謀兩屆任滿，年底鄉長選戰出現新局，民進黨提名現任公所秘書吳福仁參選，國民黨議員陳信文也將轉戰鄉長，形成藍綠對決，兩人各有政黨支持，且都在地方長期深耕具備基層能量，中間選民將是勝負關鍵。

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據地方觀察，梅山鄉藍綠版圖呈現四比六，泛綠較占上風，八年前林俊謀擔任梅山鄉公所秘書時，獲時任鄉長劉宏文支持接棒參選，但林、劉在當時綠營黨內嘉縣長初選都力挺議長張明達，結果張明達爭取縣長提名失利，連帶造成民進黨提另名前鄉長黃世裕選梅山鄉長，林俊謀則脫黨參選，不過即便綠營分裂，林仍勝出、成功連任。

林俊謀今年循自己當年模式支持現任鄉公所秘書吳福仁，吳長期在地方行政體系服務，熟悉公所運作、鄉務推動，也累積與地方各界互動，且獲民進黨提名參選，率先排除分裂投票的疑慮。

國民黨連任兩屆議員的陳信文，擁有議會問政、在地服務經驗，爭取經費給家鄉建設，家族父執輩也在地方長期經營，他以地方服務成果及民意基礎為競選主軸，爭取不同村落、地方團體支持。

一名熟知地方政壇人士分析，下屆鄉長選舉回歸藍綠對決，吳福仁挾行政體系歷練，以及民進黨派系執政資源，陳信文則擁議員服務基礎，還有家族力量傾力輔選，皆具一定基本盤，梅山農會體系、中間選民等將成雙方爭取增加勝選機率的目標。

2026九合一選舉 嘉義縣選舉

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