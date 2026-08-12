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吳秀華家族陷東映渡假村圖利案爭議 高虹安「勾勾手」打氣
國民黨台東縣長參選人、議長吳秀華家族的「東映渡假村」聯外農路涉圖利案延燒，檢調昨將縣府秘書長盧協昌及交通處副處長馬志安帶回訊問。新竹市長高虹安率團隊參訪台東博覽會，以自身經驗為吳秀華加油打氣，兩人手指打勾約定，日後再以市長、縣長身分深入交流。
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盧協昌、馬志安以證人身分接受訊問，檢調人員沒有在縣府進行搜索。縣長饒慶鈴表示，「樹頭徛予在，毋驚樹尾做風颱（台語，指行事光明磊落就不怕惡意中傷）」，司法過程可能需要時間驗證，當下外界不要隨之起舞，目前縣府持續安穩運作。
饒慶鈴、吳秀華陪同高虹安參觀展場，高曾因案遭停職一年多，她表示，非當事人無法看到案卷內容，無法對司法做任何判斷，但不管是政治人物或公眾人物，都要莫忘初心，不要忘記過去站出來服務的心，只要不改變初衷，很多事情可以迎刃而解。
高虹安說，司法歸司法，以她自身經驗來說，釐清過程需要很長一段時間，大家不要在第一時間妄下定論；選舉過程中，不要先入為主、預設立場。
吳秀華期待年底勝選，加強兩縣市交流及相互學習借鏡。她強調，近期政治攻防不斷升高，尤其司法案件更應該回歸司法專業；任何案件都應該依法調查、毋枉毋縱，讓證據說話、讓司法歸司法、政治歸政治，才能真正讓人民信服。
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