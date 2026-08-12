擘劃台南藍圖！陳亭妃提「科技三軸」、謝龍介喊3方面改善

下屆台南市長選戰升溫，民進黨參選人陳亭妃昨公布首支政見影片，提出農業、半導體與ＡＩ、醫療的「科技三軸」發展藍圖，最終實現賴清德總統的「健康台灣」目標。另外，國民黨參選人謝龍介提出改善淹水、交通、育兒三大政見，爭取翻轉台南。

廿多名民進黨籍議員出席陳亭妃的政見影片發表，以ＡＩ動畫呈現，她說，科技三軸不是單純發展三個園區，而是從台南既有產業優勢出發，布局三大科技方向，串聯產業、人才、醫療、教育與生活，形成完整的科技城市發展戰略。

陳亭妃指出，第一軸「農業科技」以後壁區花卉產業園區為基地，進一步結合智慧溫室、生技育種、ＡＩ管理與精準生產等，讓台南傳統農業長出科技的翅膀；第二軸「半導體與ＡＩ科技」，以南科為核心從一、二期發展到三期，未來南科四期將延伸到沙崙。另外，柳營科技工業區第三期更是台南科技版圖新節點。

陳亭妃說，下個階段的科技發展，須把「健康」納入城市競爭力，第三軸醫療將推動智慧醫院與醫療數位轉型，另發展醫療科技、生醫科技、ＡＩ醫材與精準健康產業，形成研發、試驗、醫療應用到產業化的完整生態系。

國民黨謝龍介則提出三大政見，包括改善台南淹水問題、解決大台南交通與停車困境，以及打造更友善的育兒環境。他說，將以自身熱情，加上市民支持與對城市改變的期待，爭取翻轉台南。另外，他近期帶領黨籍新生代市議員參選人展開路口宣講，透過「母雞帶小雞」，強化團隊曝光度與選舉聲勢。