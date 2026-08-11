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六合停車場攻防…謝國樑陣營質疑台肥助攻 童子瑋陣營反譏是謝精采助攻

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市六合停車場業者公告租約到期將停止營業，眾多月租車主憂心停車問題。聯合報系資料照
基隆市六合停車場業者公告租約到期將停止營業，眾多月租車主憂心停車問題。聯合報系資料照

基隆市六合停車場停止風波引發民眾，並成為基隆市長參選人謝國樑童子瑋攻防戰場。謝陣營今天質疑台肥為童助攻，到底是國營事業還是「童」營事業？童子瑋陣營回應，市府手腳快一點，不至於鬧出這個風波，如果助攻得分，也是謝國樑精采助攻。

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基隆市六合停車場因租約到期公告停止營業，引發民眾憂心停車出問題，並成為基隆市長參選人謝國樑、童子瑋攻防戰場。謝陣營質疑台肥為童助攻，到底是國營事業還是「童」營事業？對於謝營的說法，童子瑋陣營表示不回應。

六合停車場為台灣肥料公司基隆二廠舊址，委外經營六合停車場區域，共設置88個遊覽車位、482汽車位和10個身心障礙者專用車位。業者公告因租約到期，8月起停止臨時停車，月租車主也只能停放到8月底。

台肥表示，因為承租的停車場業者遲未取得有效停車場登記證，所以要收回土地。基市府則反駁，業者取得租約就能申請登記證。

500多個大小停車位將消失，引發民怨。童子瑋4日說，獲消息便與台肥聯繫了解原委，並在隔天邀台肥、停車場業者和在地里長會商，台肥人員表示，經評估後同意續租，解決大家的問題。童子瑋促請市府應盡速發證，不要再讓行政延宕影響市民權益。

基市府交通處表示，業者7日取得租約，當天收件後進行審查及簽核作業，10日已核發停車場設置許可，昨天通知業者繳納停車場登記證規費。市長謝國樑指示輔導業者一周內完成相關程序，交通處另將要求業者依法規及切結書承諾，一年內設置充電車位，兼顧停車需求及提升服務水準。

謝國樑市長競選辦公室發言人謝若彤說，六合停車場的租約，台肥說了老半天不給，結果童子瑋發個文，馬上就給了，台肥就是故意在等童子瑋出來收割，台肥到底是國營事業，還是童營事業？租約說拖就拖，說給就給，擺明就是在給民進黨候選人助攻，基隆市民要的是停車場正常營業，而不是台肥跟童子瑋演一場政治秀。

童子瑋進步基隆辦公室發言人游本明表示，在業者雙方都有租約的期間，有整整一年的時間，市政府都可以輔導發證，這是鐵錚錚的事實，如果市府手腳快一點，不至於鬧出這個風波，如果這是助攻得分，那也是謝國樑市長的精采助攻。

基隆市六合停車場業者公告租約到期將停止營業，眾多月租車主憂心停車問題。聯合報系資料照
基隆市六合停車場業者公告租約到期將停止營業，眾多月租車主憂心停車問題。聯合報系資料照

2026九合一選舉 基隆市選舉 謝國樑 童子瑋

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