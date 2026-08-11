聽新聞
0:00 / 0:00
影／轟北巿府都更是殭屍都更 沈伯洋：要有退場機制
民進黨台北市長參選人沈伯洋傍晚在台北市議員林亮君、顏若芳、台北市議員參選人賴俊翰、林子揚的陪同，前往晴光市場、雙城街夜市掃街拜票。沈伯洋在拜票的過程受到支持者熱情歡迎，民眾抱著一隻「毛髮」很像沈伯洋以前髮型的寵物狗，一同合影，晴光市場自治會會長沈國清也前來表支持，高呼「凍蒜」。
2026九合一選舉
對沈伯洋近日指向台北市都市更新的政策，批評北市存在「殭屍都更」問題，台北市政府對此回應所指都更，都在「進行中」。就此沈伯洋表示，「殭屍都更」就是很多就停在那邊，就是「進行中」。
沈伯洋表示，很多的都更就是要完成才是。要有廠商來、建商來，為何沒有辦法走到那一步，就停在那邊？只能在「進行中」，就是「殭屍都更」。
沈伯洋進一步表示，「殭屍都更」我們要去解決它，首先要有一個退場機制，重新盤整都更的規則，讓它能快速地進行，如此才能夠幫助需要的都更。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。