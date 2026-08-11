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影／轟北巿府都更是殭屍都更 沈伯洋：要有退場機制

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯（中）洋回應台北市政府都更在「進行中」。沈伯洋表示所指「殭屍都更」就很多事就停在那邊，就是「進行中」。記者黃義書／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯（中）洋回應台北市政府都更在「進行中」。沈伯洋表示所指「殭屍都更」就很多事就停在那邊，就是「進行中」。記者黃義書／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋傍晚在台北市議員林亮君、顏若芳、台北市議員參選人賴俊翰、林子揚的陪同，前往晴光市場、雙城街夜市掃街拜票。沈伯洋在拜票的過程受到支持者熱情歡迎，民眾抱著一隻「毛髮」很像沈伯洋以前髮型的寵物狗，一同合影，晴光市場自治會會長沈國清也前來表支持，高呼「凍蒜」。

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對沈伯洋近日指向台北市都市更新的政策，批評北市存在「殭屍都更」問題，台北市政府對此回應所指都更，都在「進行中」。就此沈伯洋表示，「殭屍都更」就是很多就停在那邊，就是「進行中」。

沈伯洋表示，很多的都更就是要完成才是。要有廠商來、建商來，為何沒有辦法走到那一步，就停在那邊？只能在「進行中」，就是「殭屍都更」。

沈伯洋進一步表示，「殭屍都更」我們要去解決它，首先要有一個退場機制，重新盤整都更的規則，讓它能快速地進行，如此才能夠幫助需要的都更。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（前右三）傍晚前往晴光市場、雙城街夜市掃街拜票。沈伯洋在拜票的過程受到支持者的熱情歡迎。記者黃義書／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（前右三）傍晚前往晴光市場、雙城街夜市掃街拜票。沈伯洋在拜票的過程受到支持者的熱情歡迎。記者黃義書／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）傍晚前往晴光市場、雙城街夜市掃街拜票。民眾抱著一隻「毛髮」很像沈伯洋以前的髮型的寵物狗，一同合影。記者黃義書／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）傍晚前往晴光市場、雙城街夜市掃街拜票。民眾抱著一隻「毛髮」很像沈伯洋以前的髮型的寵物狗，一同合影。記者黃義書／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）傍晚前往晴光市場、雙城街夜市掃街拜票。受到晴光市場自治會會長沈國清（右）的支持，高呼「凍蒜」。記者黃義書／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）傍晚前往晴光市場、雙城街夜市掃街拜票。受到晴光市場自治會會長沈國清（右）的支持，高呼「凍蒜」。記者黃義書／攝影

沈伯洋 都更 退場機制 2026九合一選舉 拜票 台北市長 台北市選舉

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