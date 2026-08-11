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高雄藍營議員白喬茵臉書偷臭傅崐萁 釣出柯志恩回應「中肯」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨議員白喬茵說，希望韓國瑜今天這番「君子務本，本立而道生」的話，可以真正點醒黨內許多人。圖／取自白喬茵臉書
國民黨議員白喬茵說，希望韓國瑜今天這番「君子務本，本立而道生」的話，可以真正點醒黨內許多人。圖／取自白喬茵臉書

立法院長韓國瑜今天對國民黨總召傅崐萁撂重話，高雄市議員白喬茵發文批評，近日市長藍綠民調拉近並非國民黨在南部的聲譽與形象提升，而是靠柯志恩的努力及問政才能追平，希望韓國瑜引述「君子務本，本立而道生」這句話可以點醒黨內許多人。發文之後，柯志恩前往白喬茵的臉書回應「中肯」兩個字。

2026九合一選舉

皮爾森數據昨天公布高雄市長最新民調顯示，柯志恩46.14%，賴瑞隆47.78%，兩人只差1.64個百分點。同時國民黨在高雄政黨支持度25.19%，民進黨41.43%。

白喬茵說，高雄基本盤是綠大於藍，柯志恩用很大心血與力氣，靠著自身形象、問政與努力，一步一步地追平，透過一次又一次的互動擄獲中間選民的信任。國民黨的支持者，在一場又一場的造勢大會中幫忙搖旗吶喊，給予柯志恩繼續向前走的底氣。

白喬茵認為，不是黨內支持就能決定選舉勝負，而是能不能取得社會多數人的認同。高雄要贏得市長選戰，不僅要是一個「君子務本」的正常人，更要一個有眼界、有魄力、有能力帶領城市向前走的市長「柯志恩已經ready！」，

白喬茵強調，她希望韓國瑜今天這番「君子務本，本立而道生」的話，可以真正點醒黨內許多人。如果一個政黨只在乎自己人怎麼想，卻忘了社會多數人怎麼看，那麼不管是什麼圖案的黨徽，都可能成為選舉的包袱。

白喬茵希望國民黨高層應要多聽聽人民心聲，「這次柯志恩真的會贏，因為我們要爭的，不是和囂張民進黨對幹的那一口氣，我們要爭的是每一張人民手中的選票。不要再讓國民黨支持者失望了好嗎？」

白喬茵臉書發文後，柯志恩親回「中肯」兩字。圖／取自白喬茵臉書
白喬茵臉書發文後，柯志恩親回「中肯」兩字。圖／取自白喬茵臉書

白喬茵 柯志恩 傅崐萁 2026九合一選舉 藍營 韓國瑜 國民黨 高雄市選舉

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