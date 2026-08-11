王威元疑涉標案行賄 同選區議員李余典：尊重檢調但應要審慎處理

國民黨新北市議員王威元疑因涉及特定標案行賄，今天遭搜索帶回約談。王威元服務處人員指出，在國民黨三重區黨部被搜索後，有心人士就刻意安排選前以司法追殺進行政治迫害。同選區民進黨議員李余典表示尊重檢調作為，但在選前應審慎處理。

據了解，新北地檢署今天上午指揮新北市調處，兵分8路前往王威元地方服務處及住處等相關處所搜索，並將王威元帶回約談。服務處人員跑完行程返回時才得知此事，感到十分錯愕。

服務處人員指出，當初在國民黨三重區黨部遭到大搜索後，就有有心人士刻意安排在選前以司法追殺實行政治迫害，對此相當無奈。王威元一向清清白白，絕非會貪汙的人，相信司法會還他清白。

同選區的民進黨籍新北市議員李余典表示，目前案情並沒有很明確，雖然司法調查多少會影響選情，但若沒有具體的違法證據，不至於震動選情。李余典說，有些民代被約談或是羈押以後，後來無罪沒事了。「這就好像先判後審，先判你有罪，後審結果沒罪就害了人家。」

李余典強調尊重檢調的作為，但現在距離選舉倒數不到100天，檢調單位要明察秋毫、嚴謹審慎地去看待這件案件。

今天遭搜索約談的議員王威元，2014年當選三重區忠孝里里長，2018年代表國民黨參選第3屆新北市議員，以3萬4543票奪下該選區最高票順利當選，並曾擔任國民黨議會黨團書記長。但先前曾不實指控當時還是議員的民進黨立委李坤城，利用新北市水利局施作汙水工程造成損鄰要求高額賠償，被依涉犯選罷法起訴，如今又傳出涉貪，恐再度衝擊選情。

據了解，王威元疑因涉及特定標案行賄，新北檢朝貪汙罪偵辦，但因距離年底選舉僅剩不到100天，新北檢擔心影響選情，對偵辦進度多所保留，今天行動主要重點是在保全證據，未必會對王威元有進一步強制處分。