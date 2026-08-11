李四川財產申報5個月沒變 蘇巧慧驚訝：一模一樣？

國民黨新北市長參選人李四川財產申報中，存款、貸款與5個月前數字一樣，被綠營質疑。民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天晚間出席紙風車表演活動前受訪時，先驚訝問「一模一樣嗎？」後表示，自己沒有看到相關資料，不便評論，希望競選過程還是希望把焦點放在政見與城市願景。

蘇巧慧說，自己希望把競選焦點放在政見與願景上，像今天提出教育願景，就是希望讓孩子開拓眼界，也讓老師成為有最強後盾的教育工作者。

蘇巧慧表示，這些想法都是希望未來在市政每一個面向上，都能讓新北市民清楚看見，她也會持續透過具體政見，讓市民感受到新北市已經準備好迎接新的時代。

她說，她會用這樣的方式繼續讓大家覺得，新北市新的時代準備好了，新世代會扛起這個責任。