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竹市教師加給引法制財政質疑 莊競程競辦：高虹安不願照顧就換人做

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
民進黨新竹市長參選人莊競程昨開「科技城市教師加給方案」記者會，提出「教師留才四支箭」。圖／莊競程提供
民進黨新竹市長參選人莊競程昨開「科技城市教師加給方案」記者會，提出「教師留才四支箭」。圖／莊競程提供

民進黨新竹市長參選人莊競程昨開「科技城市教師加給方案」記者會提出「教師留才四支箭」引發熱議，市長高虹安認為教育政策應完整說明財源、適用對象及制度可行性；民眾黨議員宋品瑩也稱政策看似美好，實質上卻經不起法制與財政檢視。對此，莊競程辦公室今發新聞稿表示，若高虹安不願意想辦法照顧老師，就讓莊競程來做。

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莊競程提出的「教師留才四支箭」政見包括初任教師安居津貼、久任教師獎金、導師加值獎勵及行政責任加給等四項措施。

莊競程辦公室指出，新竹市面臨高房價、高生活成本，教師留才問題絕對不能只靠一句「教育熱忱」解決，更不代表政府就能忽視教師實際面對的生活成本與工作負擔。老師願意為孩子付出，政府更應該支持他們，只要依法行政、務實規畫，能做的就立刻做，需要中央協助的就去爭取，這才是市長的職責，如果高虹安不願意解決，請讓莊競程來解決。

高虹安說，薪資制度牽涉層面廣泛，相關政策討論應回歸事實、制度及專業評估，兼顧政策永續與教育公平。「教師留才計畫」不是單一加給政策，而是涵蓋減課、待遇提升、人力補充、聘期保障、行政支持、心理健康、法律協助及教學環境改善等全方位措施，更重要的是讓制度真正落實、第一線教師真正有感，才能穩定教育現場、提升教育品質，市府近年已持續從「減負、增能、保障、支持」四大面向推動改革。

市府說，在減輕教師負擔方面，推動「科科等值」政策，藝術、健康與體育、綜合活動等領域教師授課節數由每周20節逐年調降至18節；國小一年級師生比降至每班28人，全面落實校校設置特教組長，並增置30名國小減授課代理教師，同時增設國中副組長、持續甄補正式教師，降低教師教學及行政壓力。

在待遇與權益方面，市府自今年2月1日起提高兼任行政職務教師行政加給，除中央補助外，再加碼校長每月2000元、主任1500元、組長及副組長1000元；另辦理導師費差額追溯補發，教師假日勤務可依規定選擇課務排代、補休或支領加班費，午餐補助由每月450元提高至650元，教師節禮金也由600元調升至1000元。此外，市府投入近6000萬元辦理代理教師職前年資提敘，並率先推動代理教師全學年聘期，保障代理教師工作權益，提升留任意願。

宋品瑩今在臉書發文，指依「全國軍公教員工待遇支給要點」第7點規定，各機關學校，不得自行訂定待遇項目與標準，教師待遇屬全國一致性規範，地方政府是否能自創「加給」項目，她很懷疑。滿30年發30萬、導師每月加發最高5000元、行政加給翻倍，這些都是長期且巨大的財政支出，恐排擠到學校原本的教學設備或教育資源。

新竹市長高虹安。圖／取自高虹安臉書
新竹市長高虹安。圖／取自高虹安臉書

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