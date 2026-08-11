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台積電重回龍科！黃世杰批張善政收割 桃市府反擊：別拿台積電救選情

聯合報／ 記者陳俊智朱冠諭／桃園即時報導
台積電進駐龍潭科學園區三期議題再掀攻防。民進黨桃園市長參選人黃世杰今批評桃市府3年來毫無作為，市府新聞處長羅楚東傍晚反擊，批黃「別再拿台積電救選情」。圖為龍潭科學園區內的台積電廠區。聯合報系資料照
台積電進駐龍潭科學園區三期議題再掀攻防。民進黨桃園市長參選人黃世杰今批評桃市府3年來毫無作為，市府新聞處長羅楚東傍晚反擊，批黃「別再拿台積電救選情」。圖為龍潭科學園區內的台積電廠區。聯合報系資料照

龍潭科學園區三期擴建因地方歧見難整合，影響台積電進駐意願，但今年六月計畫重啟，台積電有望重返龍科三期。民進黨桃園市長參選人黃世杰今指功勞應歸行政院和竹科管理局，市長張善政憑什麼收割；市府新聞處長羅楚東傍晚反擊，批黃「別再拿台積電救選情」，並引用國科會主委吳誠文說法，強調中央地方過去幾年持續合作解決問題，龍科三期得以重啟是雙方合作的結果。

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黃世杰表示，台積電是台灣最重要的產業力量之一，先進製程能夠落腳，對龍潭、平鎮乃至整個桃園產業升級都是好事，「台積電回來，我們歡迎，也全力支持；但張善政市長必須回答，桃園為什麼繞了近三年，又回到原來的地方」。

黃世杰指出，2023年10月，台積電宣布不再考慮進駐龍科三期，當時張善政市府就承認，市府負責協助用地取得，而「用地取得」正是整個過程最大的困難。換句話說，張善政無法完成協調與溝通，正是台積電當時不考慮進駐桃園的原因。

然而，台積電宣布不再考慮進駐後，張善政還曾公開表示「桃園仍是台積電設廠首選」，並宣稱市府將盤點龍潭周邊及桃園其他可能用地，提供竹科管理局與台積電篩選。如今，將近三年過去了，張善政當時說要找的土地，到底找到了哪幾塊？推薦了幾塊？又有哪一塊真正送進台積電評估？

黃世杰表示，龍科三期經過行政院、竹科管理局積極協調，透過縮小範圍、重新溝通及處理土地問題，計畫終於重新往前推進，台積電也再度表達進駐意願，「這恰恰證明問題不是不能解決，而是有沒有積極去解決」，而且「為什麼這些事情不能在2023年台積電離開之前做好」。

針對黃世杰批評，羅楚東傍晚回應，2023年台積電宣布不考慮進駐龍科三期，依時任國科會主委吳政忠說法，是因台積電不希望造成居民不良觀感，因此決定退出；近期媒體報導也提到，當時規畫徵收土地中有高達88%為私人土地，引發地方居民不滿。

台積電退出後，竹科管理局與桃園市政府並未因此停止推動龍科三期，而是持續與開發範圍內住戶溝通、整合地方意見，並調整擴建計畫範圍。如今國科會重新啟動龍科三期計畫，正是中央與地方歷經一段時間協調後的結果。

羅楚東並指，當時地方曾出現反對龍科三期開發的自救會，民進黨議員張肇良妻子就參與其中，而黃世杰過去與張肇良頻繁同台、一起跑行程，卻未見黃對龍科三期爭議強烈表態，如今張肇良因案遭收押後，黃才重新追打龍科三期，有轉移焦點之嫌。

羅楚東說，黃世杰近期參加農水署活動，引發行政中立及賄選相關爭議，並遭議員告發，黃面對自身爭議尚未說明清楚，又將台積電及龍科三期議題搬上檯面，政治操作意味濃厚；呼籲黃若真正支持台積電及地方產業發展，就別再把台積電拿來當選情的救援投手。

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