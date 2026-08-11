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李政軒辭北市發言人與洩密案有關？ 沈伯洋質疑蓋牌：蔣萬安應說清楚
北市府前發言人李政軒捲入台中市政府秘書處勞務採購洩密案，以30萬元交保，由於李昨天請辭發言人時間點敏感。民進黨台北市長參選人沈伯洋表示，現任市長蔣萬安應和市民交代用人問題，更質疑該案從月初就開始調查，卻到今天媒體揭露才發現涉案，質疑是否也算蓋牌。
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沈伯洋表示，先前國民黨議員也有詢問蔣萬安是不是用人出現問題，他認為蔣有必要和市民交代，否則也無法確保整個市府團隊是沒問題。
沈伯洋也狠酸，蔣萬安近日對於很多議題都稱中央蓋牌，然而該案從8月初檢方就開始調查，昨天才宣布因個人身涯規畫請辭，今天媒體才揭露有涉及案件，「有時候一隻手指著別人，四隻手指頭指著自己」。
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