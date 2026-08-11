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蘇巧慧教育座談會提政見 校園案件設立專責辦公室

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市參選人蘇巧慧今天舉行「新北教育座談會」，找來前教育部長潘文忠、新北市中小學家長會長協會、新北市中小學家長協會等教育團體對談。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
民進黨新北市參選人蘇巧慧今天舉行「新北教育座談會」，找來前教育部長潘文忠、新北市中小學家長會長協會、新北市中小學家長協會等教育團體對談。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

民進黨新北市參選人蘇巧慧今天舉行「新北教育座談會」，找來前教育部長潘文忠、新北市中小學家長會長協會、新北市中小學家長協會等教育團體對談。蘇巧慧提出教育政策主張，包含結合新北山海城鄉特色推動「全國遊學團」，並串聯產學資源、簡化行政程序、補足輔導資源，更要成立校園案件專責辦公室，建立涵蓋法律、心理、教育專家與家長代表的人才庫，確保調查專業透明，深化親師間的溝通與互信。

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蘇巧慧表示，教育就是未來她擔任市長最重視的任務，今天邀請眾人交流，感謝過去一同努力，也期盼未來她能帶領市府，建立可信賴的制度、合理的資源分配，進一步支持教師、孩子與家長。

蘇巧慧指出，每個孩子的特性不同，她未來會推動「全國遊學團」深化適性教育，串聯新北山海城鄉的特色與資源，例如讓都會區的孩子到烏來體驗山野教育、到瑞芳探索礦區歷史，也讓山城的孩子到海岸線體驗漁村文化，並透過五感體驗更加認識、認同自己的土地。

蘇也說，新北17所高職涵蓋了全國15種職群中的13種，有良好的技職基礎，她將加碼實習工廠改造與設備升級，並由市府主動對接產學資源，引進科大與產業師資，強化AI技職課程，讓學生在校即可掌握最新工具，畢業後與產業無縫接軌，業界也因此更願意投資新北。

對少子化面臨的學校轉型問題，則可推動混齡教學，或結合在地特色轉型為實驗學校、樂齡教室。

針對第一線教師與行政人員的辛苦與壓力，蘇巧慧表示，未來將簡化行政程序，並補足專輔人員、強化學生輔導諮商中心功能，以專業團隊與督導系統作為後盾，對於校園事件，蘇主張具名檢舉、落實「校園案件分流、溝通先行，並設立專責辦公室」，凡涉及霸凌、體罰等嚴重違法案件則要進入專業調查。

蘇巧慧說，未來市府會在中心學校設立「專責辦公室」，建立涵蓋法律、心理、教育專家與家長代表的人才庫，確保調查專業透明，深化親師間的溝通與互信。

營養午餐議題，蘇巧慧指出，「免費營養午餐是樓地板，不是天花板。」，未來她將推動由市府直接補助業者升級食安設備，包含冷鏈倉儲、保溫配送、廚房污水處理及廚餘回收系統等，未來除了持續精進校園供餐品質，更將大力推廣食農教育，讓新北的孩子不僅吃得新鮮健康，更能建立惜食觀念，深化土地與文化認同。

民進黨新北市參選人蘇巧慧今天舉行「新北教育座談會」，找來前教育部長潘文忠、新北市中小學家長會長協會、新北市中小學家長協會等教育團體對談。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
民進黨新北市參選人蘇巧慧今天舉行「新北教育座談會」，找來前教育部長潘文忠、新北市中小學家長會長協會、新北市中小學家長協會等教育團體對談。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

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