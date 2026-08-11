蘇陣營喊李四川退選 呂家愷反擊：蘇巧慧漏報近7年怎麼算？

民進黨新北市長參選人蘇巧慧陣營今針對國民黨新北市長參選人李四川財產申報問題發動攻勢，甚至喊話「退選」。國民黨新北市議員呂家愷反擊，李四川競辦第一時間已針對離職財產申報一事清楚說明，態度坦蕩，反觀蘇巧慧2023年被揭露漏報財產長達6年10個月，若依蘇陣營今日標準，蘇巧慧「應該退選四次」。

呂家愷指出，立委徐巧芯2023年曾揭露，蘇巧慧2016年就任立委時，首次財產申報中的事業投資欄為空白，但蘇巧慧丈夫早在2011年6月14日即投資「韶光電影有限公司」100萬元，直到2023年第201期廉政專刊中，這筆投資才出現在財產申報欄。

呂家愷表示，這代表蘇巧慧在2016年就任立委前就已知有該筆投資，卻未進行申報，漏報時間長達6年10個月。他批評，蘇巧慧當時面對質疑，以「之前沒有注意到」、「並非故意漏報」等理由解釋，甚至稱這在財產申報中是常見情況。

呂家愷說，相較之下，李四川面對財產申報議題，競辦第一時間就清楚說明，若有任何不符規定或疏失，願意配合規定辦理。他認為，兩人面對問題的態度高下立判。

呂家愷進一步批評，蘇巧慧陣營對財產申報採取雙重標準，若依今日要求李四川退選的標準，蘇巧慧從2016年至今「就要退選四次」。他強調，誰願意接受檢驗、誰只是雙標攻擊，相信新北市民自有判斷。