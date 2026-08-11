王育敏辭嘉縣黨部主委 藍首波提名7議員、林于玲拚連任

國民黨嘉義縣黨部今天公布人事異動及2026年地方選舉第一階段提名名單，立委王育敏已請辭嘉義縣黨部主委，8月1日生效，遺缺由嘉義市黨部主委蔡明顯兼任；首波選舉布局則核定5個縣議員選區共提名7人，鄉鎮市長部分目前僅核定民雄鄉，由現任鄉長林于玲爭取連任。

嘉義縣黨部表示，依國民黨中央核定，2026年嘉義縣議員選舉第一階段共有5個選區完成提名。其中第一選區提名王啓澧、詹琬蓁；第二選區提名簡嘉億；第三選區提名吳思蓉、陳靖雅；第五選區提名蔡信典；第六選區提名詹黃素蓮，共7人投入縣議員選戰。

鄉鎮市長選舉第一階段則僅核定1個選區，提名現任民雄鄉長林于玲參選，尋求連任。其餘鄉鎮市長及尚未完成提名的議員選區，仍待後續布局。

黨務人事方面，王育敏原兼任國民黨嘉義縣黨部主委，此次請辭後自8月1日起卸任，由嘉義市黨部主委蔡明顯跨縣市兼任嘉義縣黨部主委。這項安排也意味嘉義縣、市黨務在年底地方選舉進入輔選階段後，暫由蔡明顯同時掌舵。